Eva Henger sbotta dopo la confessione di Mercedesz: “Faccio fatica”

Eva Henger ha perso la calma con un fan su Instagram dopo la rivelazione choc di sua figlia Mercedesz.



Eva Henger, dopo la rivelazione di sua figlia Mercedesz, che si terrà in esclusiva stasera da Barbara d’Urso a Live, ha sbottato su Instagram.

No, l’opinionista di Pomeriggio 5 non è andata di nuovo contro la sua famiglia a causa delle rivelazioni di sua figlia. Eva ha sbottato con un fan sul suo profilo Instagram. Il motivo?

L’utente in questione ha insinuato che le foto che è solita postare sul suo profilo social sono ritoccate e non frutto del duro allenamento in palestra.

Eva Henger s’infuria con un fan: lo sfogo su Instagram

Eva Henger, durante il corso della sua carriera in tv, ci ha insegnato che non ha peli sulla lingua. Anche se, almeno per il momento, ha preferito non commentare la rivelazione choc di sua figlia Mercedesz. L’opinionista di Barbara d’Urso, poco fa, ha perso la pazienza con un suo fan su Instagram.

Dopo la pubblicazione di alcuni scatti che la ritraevano in costume da bagno, un fan ha insinuato che il fisico ritratto in foto non fosse quello che ha realmente la madre di Mercedesz Henger.

Eva, ovviamente, non ha reagito bene e ha subito replicato all’utente in questione, rivendicando con orgoglio il suo corpo. “Ho perso undici chili”, ha scritto Eva Henger furiosa su Instagram. “Faccio una fatica enorme ogni giorno in palestra per poi sentirmi dire da uno scienziato che le foto che pubblico sono ritoccate?!?” Ha aggiunto l’opinionista di Barbara d’Urso.

Com’è giusto che sia, Eva ha rivendicato il suo corpo e le sue forme e non manca nel rispondere a tono a chi l’accusa di usare Photoshop.

Intanto non è ancora chiaro il suo rapporto con Lucas Peracchi, visto che quest’ultimo si era rifiutato di fare pace nell’ascensore di Live Non è la d’Urso. Che la rivelazione choc sia utile a riavvicinare la famiglia Henger?