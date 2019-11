Bianca Guaccero in lacrime | discorso contro la violenza sulle donne

Bianca Guaccero si commuove durante il programma Detto Fatto insieme a Carla Gozzi. La conduttrice scoppia in lacrime dopo un toccante messaggio contro la violenza sulle donne

Oggi, 25 novembre, è la giornata mondiale contro la violenze sulle donne. Un giorno molto importante che va ricordato e di cui in tantissimi stanno parlando dai social alla televisione. Infatti in tanti hanno voluto esprimere un pensiero su un’argomento tanto delicato, che tocca mamme, figlie, zie, nonne.

Oltre Barbra d’Urso che ha espresso tutto il suo sostegno a questa causa anche Bianca Guaccero, durante la trasmissione Detto Fatto, ha letto un emozionante discorso su una donna vittima di femmincidio.

Bianca Guaccero in lacrime: discorso a Detto Fatto

Bianca Guaccero ha letto questo discorso assieme all’esperta di moda Carla Gozzi, entrambe non sono riuscire a trattenere le lacrime per l’emozione. Un messaggio che ha commosso anche il pubblico che ha voluto sostenere con un lungo applauso al termine del quale le due si sono lasciate andare a un abbraccio che dimostra non solo la loro grande amicizia ma anche quanto sentano profondamente la battaglia contro la violenza sulla donna.

Il discorso è stato scritto da un autore del programma di Detto Fatto. In esso evidenzia la possibilità di trovare una via di fuga da chi provoca gli abusi e salvare chi li subisce dai loro compagni che siano mariti o fidanzati.. Le donne hanno denunciato attraverso la lettura: “Voi avete aspettato, non mi avete aiutato, siete stati suoi complici. Avete visto come mi ha ridotto, ma non avete fatto niente. Il silenzio uccide. Siamo donne e meritiamo rispetto”.

Durante il discorso, Bianca Guaccero ha aggiunto: “Lo scorso anno sono stati registrati 142 casi di femminicidio: ogni giorno una donna è vittima di femminicidio. Una percentuale terrificante! Questa è una terribile realtà che va combattuta. Non esiste un amore sbagliato: quando ci sono violenza, botte e rabbia bisogna denunciare!”