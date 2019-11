Barbara d’Urso è sempre in prima linea contro la violenza sulle donne: ecco il suo messaggio social

Barbara d’Urso, oltre a condurre ben quattro programmi sulle reti Mediaset (Pomeriggio 5, Domenica Live, Live Non è la d’Urso e Grande Fratello), è una dei personaggi del piccolo schermo che da sempre si batte contro la violenza sulle donne.

Proprio oggi, il 25 novembre giornata contro la violenze sulle donne, la bella conduttrice non poteva non esprimere tutto il suo sostegno a questa causa, pubblicando sul suo profilo Instgram una clip realizzata lo scorso anno a favore di questa causa.

Sono, infatti, ben dieci anni che la d’Urso lotta contro la violenza di genere.

Barbara d’Urso: messaggio contro la violenza sulle donne

Barbara d’Urso, che stasera ospiterà Mercedesz Henger a Live Non è la d’Urso per una confessione choc, è da sempre in prima linea contro la violenza sulle donne. Barbara, infatti, spesso dedica parte dei suoi programmi a favore di questa lotta.

Storico, ormai, è il suo Chi ti picchia non ti ama, tanto da diventare il marchio di riconoscimento dei suoi servizi realizzati al fine di sensibilizzare questa causa. Ancora oggi, purtroppo, il numero delle donne vittime della violenza degli uomini è ancora alto e c’è ancora tanto lavoro da fare.

Per questo motivo Barbara d’Urso ha scelto, ancora una volta, di postare un messaggio dedicato al 25 novembre, giornata mondiale contro la violenza sulle donne.

“Un anno fa” ha scritto la conduttrice di Pomeriggio 5 su Instagram. “Perché non è normale che sia normale!”, ha aggiunto facendo riferimento alla rassegnazione di numerose donne di fronte alla violenza subita dai propri compagni o mariti. Ma sicuramente Barbara d’Urso non si fermerà ad una clip sui social, lanciando un forte messaggio anche durante la diretta di Pomeriggio Cinque.

Basti pensare che durante la scorsa puntata di Live Non è la d’Urso, lei e Heather Parisi si sono schierate contro la violenza sulle donne, in quanto la showgirl le ha confidato di essere stata una delle tante vittime.