Vittorio Sgarbi nuovamente al centro della polemica. Dopo la lite con Vladimir Luxuria a Live non è la d’Urso, attacca Alessandro Cecchi Paone attraverso il suo profilo Facebook

Vittorio Sgarbi, come ci si può aspettare, è costantemente al centro delle polemiche. In questi giorni il politico ha avuto una dura lite a Live non è la d’Urso con Vladimir Luxuria, una situazione spiacevole che ha fatto star male quest’ultima. Ma adesso una nuova polemica lo ha coinvolto, quella con Alessandro Cecchi Paone.

Ieri sera una piccola parte del programma Non è l’Arena è stata dedicata a risse televisive. Tema sul quale Vittorio Sgarbi predomina come si è potuto vedere nel filmato mandato in onda da Massimo Giletti. Alla fine della clip il conduttore vi ha scherzato sopra ma poi è intervenuto l’ex gieffino che ha voluto commentare il tutto.

Alessandro Cecchi Paone, come riporta il sito Bitchfy, ha affermato: “Non capisco perché uno che dice sempre parolacce come Vittorio Sgarbi continui a essere invitato regolarmente in tutte le trasmissioni TV”, ha commentato Alessandro Cecchi Paone, che è poi andato più pesante sul commento su Vittorio Feltri: “Lui è stato un grande direttore, ma quello che non tollero è che ce l’ha sempre con le donne, è misogino, è inammissibile! Anche quello che ha detto una settimana fa a Vladimir Luxuria, si deve vergognare di quello che ha detto a Vladimir Luxuria. E’ inammissibile. Non deve attaccare le donne”.

Vittori Sgarbi attacca Alessandro Cecchi Paone: il post

Ovviamente la risposta di Vittorio Sgarbi per le parole di Alessandro Cecchi Paone non si è fatta attendere. Infatti qualche ora fa il famoso politico e noto personaggio televisivo ha risposto alle parole del conduttore televisivo attraverso i Social.

Sgarbi ha condiviso un post su Facebook d gli si è scagliato contro dandogli dell’osceno: “’Non capisco perché continuano a invitare in tv Sgarbi che dice le parolacce’.

Lo ha detto stasera a ‘Non è l’Arena’ Cecchi Pavone.

Cecchi Pavone che fa il moralista è una roba da Zelig.

La parolaccia è nella vita di tutti i giorni, del calzolaio come dello studente.

È nella letteratura e nel cinema. Nei fumetti e nella musica. Persino nella Bibbia.

Solo un moralista ignorante come lui non lo sa.

Il povero Cecchi Pavone non ha mai letto Pasolini.

Lui, comunque, non è invitato perchè è osceno anche senza dire le parolacce.”

In tutto ciò agli utenti, in particolare a quelli di Twitter, non è andato giù il fatto che Vittorio abbia allegato al suo post una foto di Alessandro Cecchi Paone con il suo ex compagno. Adesso non ci resta che attendere la controrisposta.