Vladimir Luxuria parla dell’attacco dubito da Vittorio Sgarbi a Live Non è la d’Urso. A Fanpage rivela “Sono stata così male che non ho dormito”

Fonte: @vienidame

Lunedì 18 novembre è adata in onda in diretta Live – Non è la d’Urso e tra gli ospiti vi erano Vittorio Sgarbi, che nel corso del talk show ha avuto una feroce lite con Vladimir Luxuria. Tutto causato dalle passate dichiarazioni di Sgarbi sul conto di lei.

“Una persona come me deve avere il diritto di camminare per strada e non essere scambiata per una prostituta!“, ha dichiarato Vladimir. Ma Sgarbi ha incalzato la lite: “Non scambiata, tu eri una prostituta! L’hai dichiarato tu, non negare la realtà!”.

Leggi anche >>> Vladimir Luxuria sedotta e tradita da un tecnico di Mediaset

Da quel momento i due hanno iniziato una vera e propria lite, l’ex politica italiana ha cominciato ad urlare: “Quale diritto hai di parlare della mia vita? Ma come ti permetti!”. Ma Sgarbi, come ci si poteva aspettare, non ha lasciato correre: “Ce l’hai il ca**o o no? Sei un uomo? Allora sei una donna? Non hai il ca**o quindi?! […] Io amo i travestiti, ho sempre avuto rispetto per te. Vuoi litigare. Non mi rompere il ca**o! […] Ok basta, mi arrendo. Sei una donna, non hai il ca**o e sei una santa. Vaffa**lo”.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Vladimir Luxuria: offesa dopo l’attacco di Vittorio Sgarbi

Fonte: Instgaram

Ovviamente le dure parole di Vittorio Sgarbi non sono andate giù a Vladimir Luxuria. Infatti, come si è potuto notare anche durante la Live, sembrava che fosse davvero sul punto di scoppiare a piangere. Una situazione che nessuno dovrebbe vivere e che doveva essere interrotta fin da subito da Barbara d’Urso.

Leggi anche >>> Vladimir Luxuria, foto da giovane per non dimenticare – VIDEO

Vladimir Luxuria ha espresso il suo pensiero su quanto accaduto a FanPage: “Sono stata così male che non ho dormito, preferisco dimenticare tutto quello che è accaduto. Sentirsi vittima nel branco non è bello, forse pensavo di essere più forte. Me lo sarei dovuta aspettare, magari non in quei termini e con quel linguaggio. Forse ho sbagliato anch’io. Metto tutto alle spalle ma la prossima volta starò più attenta agli interlocutori”.