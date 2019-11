Uomini e Donne | Giulia e Daniele si sono lasciati? | Parla un amico

Dopo la scelta a Uomini e Donne, Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon si sono lasciati? Un amico dell’ex corteggiatore svela la verità.

Cosa sta accadendo tra Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon dopo la scelta a Uomini e Donne? La storia tra l’ex tronista e l’ex corteggiatore continua? In attesa della messa in onda della puntata, Giulia non è ancora tornata sui social mentre Daniele continua ad utilizzare Instagram senza, tuttavia, far riferimento a Giulia. A svelare qualche dettaglio sulla nuova coppia è un amico dell’ex corteggiatore.

Trono classico: Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon dopo la scelta a Uomini e Donne

Il feeling immediato che ha provato con Daniele Schiavon ha spinto Giulia Quattrociocche ha concludere la sua avventura sul trono scegliendo il corteggiatore romano a cui ha dato il primo bacio da tronista. La puntata della fatidica scelta non è stata ancora trasmessa e il pubblico non vede l’ora di scoprire come procedono le cose tra Giulia e Daniele che è riuscito a battere la concorrenza del favorito Alessandro Basciano che aveva dedicato parole importanti alla tronista.

In attesa delle dichiarazioni ufficiali di Giulia e Daniele, a fornire qualche indizio sulla nuova coppia è un amico di Schiavon. A parlare è stato Alessio Campoli, vecchia conoscenza del pubblico del dating show di canale 5. Alessio Campoli è un ex corteggiatore, ma soprattutto, ex scelta di Angela Nasti ed è un amico proprio di Daniele. Attraverso l’apposita funzione di Instagram, Alessio ha risposto alle domande dei followers. Tra i tanti quesiti posti, qualcuno gli ha chiesto un parere su Giulia e Daniele.

“Non l’ho ancora sentito sinceramente ma lo farò. Contento sì, perché so che è un bravo ragazzo, li vedo molto simili. A parte la città di provenienza”, è stata la risposta di Campoli.