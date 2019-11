L’ex tronista di Uomini e Donne Alessandro Zarino, dopo aver ricevuto il no da Veronica Burchielli, torna in trasmissione per corteggiarla?

Alessandro Zarino torna a Uomini e Donne per corteggiare Veronica Burchielli? L’ex tronista di Uomini e Donne potrebbe essere presente, a sorpresa, nella nuova registrazione del trono classico, in programma il 20 novembre.

Anticipazioni trono classico: Alessandro Zarino torna per corteggiare Veronica Burchielli?

Veronica Burchielli, dopo aver detto no ad Alessandro Zarino, è diventata la nuova tronista di Uomini e Donne. Il suo percorso è già cominciato e, insieme al collega Carlo, ha cominciato a conoscere i suoi pretendenti. Nella nuova registrazione, Veronica potrebbe ricevere una sorpresa. Secondo quanto anticipa il Vicolo delle News, infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne Alessandro Zarino potrebbe decidere di tornare in studio per corteggiare Veronica. L’ex tronista, infatti, è apparso in una foto pubblicata da Chiara Bray, redattrice del programma di Maria De Filippi.

Alessandro, dunque, avrà deciso di tornare davvero nel programma per cercare di conquistare Veronica da corteggiatore? Zarino, finora, ha rilasciato solo alcune dichiarazioni a caldo ai microfoni di WittyTv. Subito dopo il no ricevuto da Veronica, infatti, Alessandro si era sfogato così:

“Ho seguito solo quello che sentivo. Non volevo perderla e magari uscire dal programma e conoscerla fuori poteva essere per lei una dimostrazione. Ha preferito un’altra via. Mi ha detto di no, ne ha approfittato e là si vede che comunque, insomma… Se veramente voleva conoscermi avrebbe rifiutato”.

Sulla possibilità di tornare in trasmissione per corteggiarla, poi, aveva aggiunto: “Cosa posso fare, dal momento che lei ha preso questa posizione e che faccio? Come la puoi recuperare più? Non la recuperi, l’ho persa. Quindi consiglio di seguire sempre i sentimenti e le sensazioni prima che poi accadano queste cose”,. La penserà ancora così o avrà cambiato idea?

