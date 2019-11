Andrea Damante, dopo la travagliata storia d’amore con Giulia De Lellis, sembra aver finalmente trovato l’amore al fianco della nuova fidanzata.

Andrea Damante, dopo i numerosi tira e molla con Giulia De Lellis, sembra finalmente aver voltato pagina al fianco di una nuova ragazza.

La notizia è stata lanciata in anteprima dal settimanale Chi che ha pubblicato le foto dell’ex tronista di Uomini e Donne al fianco della sua nuova compagna.

Il nome della ragazza è Viviana. E’ bionda e, almeno per il momento, non è un volto noto del mondo dello spettacolo. Che il bel dj veronese si sia innamorato di una ragazza comune?

Andrea Damante ha nuova fidanzata! Il suo nome, come anticipato, è Viviana. Su di lei non si sa molto, se non che ha conquistato il cuore del bel dj veronese.

L’ex fidanzato di Giulia De Lellis, che non manca di lanciare frecciatine ad Andrea Iannone, è stato paparazzato a cena con la sua nuova fiamma, in un noto ristorante giapponese di Milano.

Il rapporto tra i due, stando quanto riportato dal settimanale, sarebbe ben consolidato considerato che Andrea Damante ha presentato la sua fidanzata Viviana ad Ignazio Moser e Jeremias Rodriguez.

A confermare la nuova relazione, oltre alle foto rubate, c’è un gesto dell’ex di Giulia De Lellis che sembra non lasciare alcun sospetto. Quale?

Andrea, una volta resosi conto di essere inseguito dai fotografi, ha chiesto alla bella Viviana di coprirsi il volto, in modo da non farsi fotografare. Andrea Damante ha finalmente dimenticato Giulia De Lellis?

Probabile, ma come i fan di Uomini e Donne sanno bene, il dj non ama molto parlare della sua vita privata, quindi difficilmente smentirà o confermerà la notizia. Intanto, continua il successo del libro di Giulia De Lellis. Di recente, tra l’altro, Andrea ha rivelato quante volte ha tradito la sua ex.

