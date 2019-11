Mihajlovic torna a casa | La gioia della moglie | Video

Sinisa Mihajlovic lascia l’ospedale e torna a casa: l’annuncio e la gioia della moglie Arianna Rapaccioni sui social, video.

Grande gioia in casa Mihajlovic per il ritorno a casa di Sinisa che sta combattendo contro la leucemia. Ad annunciare la notizia è stata la moglie Arianna che, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato alcune foto del momento. “Più bella cosa non c’è, back home”, scrive Arianna ottenendo i commenti e i like dei suoi followers tra cui anche quelli di Simona Ventura che scrive – “vi penso ogni giorno, siete dei guerrieri”.

