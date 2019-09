Andrea Damante svela: ecco quante volte ho tradito Giulia – Video

Andrea Damante intervistato a Verissimo svela quante volte ho tradito Giulia De Lellis e il motivo che lo ha spinto a farlo. Tutto quello che c’è da sapere in un video

Andrea Damante domani sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo ed in tale occasione ha rivelato alcune notizie interessanti sul tradimento e su Giulia de Lellis.

L’ex tronista di uomini e donne ha ammesso: “Ho tradito Giulia solo due volte perché ho ceduto alla tentazione. Non c’era già più trasporto. Ho sbagliato! Da una parte me ne sono pentito, ma non l’avevo mai fatto prima. Ho imparato che è meglio non farlo”

