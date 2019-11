Arriva Natale, ecco le ricette per non ingrassare

Per le feste di Natale Vi consigliamo un paio di piatti light a base di pesce, ideali per dimagrire anche sevi fate tirare a tavola

Le festività natalizie sono a bomba a orologeria. Perché tutti pensano che sia lecito mangiare qualcosa in più per combattere il freddo, ma i chili di troppo rischiano di pesare sul nostro futuro. Impossibile resistere, ma si possono studiare trucchi e ricette per non ingrassare.

Il primo consiglio è prevenire, osservare una dieta veloce e facile prima delle libagioni natalizie. Si tratta soltanto di mangiare in maniera regolare, evitando quindi dolci, cibi eccessivamente calorici e bevande zuccherate. Meglio preferire un dolcificante allo zucchero e soprattutto moderare le quantità del cibo nei piatti, osservando comunque la regolarità dei tre pasti principali con un paio di spuntini nei quali è sempre meglio preferire della frutta fresca.

E poi arriva Natale. Il giorno tanto temuto nel quale si può mangiare un po’ di tutto senza esagerazioni, facendo porzioni non abbondanti. Soprattutto evitando eccessi quando si tratti di mangiare i dolci che sono tipici di questo periodo. Meglio ad esempio consumare un panettone semplice, magari scartando l’uvetta che lo ricopre che è anche molto calorica.

Ricette di Natale, portiamo in tavola il pesce

Ma cosa cucinare a Natale per magiare bene senza rimorsi? Ecco un paio di ricette facili per il pranzo di Natale a base di verdure e pesce. Come antipasto ad esempio un ottimo carpaccio di zucchine per il quale servono 300 grammi di zucchine, 80 grammi di scaglie di parmigiano, succo di mezzo limone, 4-5 foglie di basilico, prezzemolo, 2 cucchiai d’olio extravergine d’oliva, 2 cucchiai di aceto balsamico, sale e pepe.

Dopo aver affettato le zucchine a fettine sottilissime mettetele su un piatto da portata e adagiate sopra le scaglie di parmigiano. Preparate un’emulsione con succo di limone, aceto, pepe e sale, quindi versatela sul carpaccio e ricoprite con prezzemolo e basilico tritati finemente.

Ottima è anche la sogliola con carciofi e olive. Servono 4 sogliole, altrettanti carciofi ( solo i gambi), due cucchiai di olive nere, un cucchiaio d’olio extravergine, vino bianco, rosmarino, alloro, sale e pepe. In una teglia oliata ponete le sogliole, ricopritele con i carciofi tagliati a fettine sottili già bolliti in acqua con rosmarino e alloro per dare un po’ di gusto. Poi mettete le olive e bagnate con un bicchiere di vino bianco, quindi infornate a 200° per 20’ circa.

