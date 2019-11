La dieta detox ci viene in aiuto per le feste di Natale. Tutti i consigli delle star per arrivare in forma alle feste

Arrivare alle feste natalizie, ai pranzi e alle cene che comportano, pronte a tutto e depurate. Questa è la missione per tutte quelle che non vogliono uscire da questo periodo con chili di troppo difficili da smaltire nei mesi successivi.

Sono tanti i segreti e le possibili vie, ma quella di una Dieta Detox al momento sembra essere la scelta migliore. E allora perché non seguire quello che fanno le star? Come Gwyneth Paltrow che da anni è diventata un modello per la sua perfetta forma fisica e per i consigli di salute che dispensa ai suoi fans. L’attrice americana ha sempre dimostrato con i fatti di essere attenta all’alimentazione e all’utilizzo di molti prodotti naturali uniti ad una buona attività fisica.

Gwyneth ne ha per tutti e nel periodo delle feste punta su una dieta disintossicante efficace e facile da seguire. Il segreto per essere più leggeri sotto Natale è quello di eliminare le tossine dall’organismo immaginando tavolate imbandite, grassi, dolci e quant’altro ci aspetta.

Dieta Detox delle star, i consigli utili

La Paltrow è seguita da una squadra di nutrizionisti che hanno sviluppato per lei una Dieta Detox in realtà buona per tutti. I principi alla base sono pochi e facili da seguire. Il primo, fondamentale, è quello di integrare la propria alimentazione con cibi ricchi di fibre. Aiuteranno l’organismo a depurarsi in maniera naturale. Ma allo stesso tempo eviteranno i possibili danno al fisico provocati dai quattro elementi di disturbo. Sono latticini, glutine, latticini, zucchero raffinato e alcool.

Inoltre non bisogna trascurare alcune regole essenziali per stare bene e non accumulare adipe. Gli esperti americani in nutrizione la chiamano ‘finestra delle 12 ore’. In pratica dopo aver cenato devono passare almeno 12 ore prima di mangiare di nuovo facendo colazione. Solo così il corpo avrà il tempo necessario per depurarsi al meglio. Ecco perché, specialmente nel periodo prima delle feste evitiamo di allungare la serata davanti alla tv con stuzzichini, cioccolata, gelato e altro.

I nutrizionisti hanno anche fornito uno schema di menù per arrivare preparati alle feste. Al mattino per colazione solo un frullato di frutta, l’alimento più facile da digerire. A pranzo e a cena puntiamo su cibi privi di glutine e di lattosio, che vanno bene anche per chi non è intollerante. Evitiamo invece pasta, pizza, vino, birre e dolci. Un sacrificio che tornerà utile quando ci potremo scatenare.

