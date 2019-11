Cenone di Natale 2019: il menù gourmet a base di pesce! – VIDEO

Cenone di Natale 2019: il menù completo gourmet a base di pesce: dall’antipasto ai secondi, finendo con il dolce, per una vigilia di Natale da chef!

cenone di natale 2019 il menu gourmet (Istock)

Tra non molto arriverà il Natale e, quest’anno non farti prendere alla sprovvista, organizza in tempo tutto il cenone partendo da semplici idee e finendo con piatti da veri chef! Proponiamo di seguito un menù gourmet completo a base di pesce, per coloro che vogliono attenersi alla tradizione della Vigilia prediligendo il pesce ma, senza rinunciare ad un tocco di leggerezza, raffinatezza ed eleganza. Le ricette suggerite sono 3 per ogni portata, dunque 3 antipasti, 3 primi e 3 contorni. E il dolce? Non preoccupatevi, anche per quello c’è spazio, specie sotto le feste natalizie, non può mancare un bel dolce a base di frutta secca o, per gli amanti del cioccolato, una rivisitazione del panettone farcito! Insomma, dieta a parte, iniziamo con gli antipasti e scoprite le ricette nei video di seguito! Per scoprire altre ricette della tradizione natalizia clicca qui.

Cenone di Natale 2019: gli antipasti gourmet a base di Pesce

cenone di natale 2019 il menù gourmet a base di pesce (Istock)

Gli antipasti rappresentano da sempre l’inizio di ogni cena o pranzo che si rispetti, in particolar modo, a Natale sono d’obbligo per poter partire con il piede, anzi, forchetta giusta. Ecco, dunque, 3 ricette video per antipasti gourmet, eleganti, leggeri e squisiti da proporre per il vostro cenone della vigilia di Natale 2019! Iniziamo con gli Antipasti gourmet

1. Carpaccio di Polpo

2. Tentacoli di Polpo caramellati su crema di ceci

3. Involtino di gambero rosso e ricotta

