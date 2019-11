Amici 19: tanti volti conosciuti tra gli allievi della nuova classe. Dopo Gaia Gozzi, Alioscia e Nyv, ecco dove avete già visto Francesco Bertoli.

Nella classe di Amici 19 ci sono tantissimi volti noti. Il pubblico, molto attento, infatti, ha notato la presenza di cantanti e ballerini che hanno già partecipato ad altre trasmissioni. Tra questi c’è anche Francesco Bertoli che, prima di entrare nella scuola più famosa d’Italia, ha partecipato ad un altro, famosissimo talent.

Francesco Bertoli: da X Factor alla scuola di Amici 19

Francesco Bertoli tenta la strada del successo partecipando ad Amici 19. Il giovane cantante dai capelli biondi, tuttavia, ha già provato ad entrare a far parte del mondo della musica partecipando ad un altro talent show. Francesco, infatti, insieme alla sua band, i Jarvis, nel 2016, rinunciò a partecipare ad X Factor dove era stati scelti da Alvaro Soler che li aveva poi sostituiti con i Soul System, vincitori di quell’edizione.

Dopo quella scelta, Francesco e i Jarvis, a Diva e Donna, motivarono così la loro scelta di rinunciare a X Factor:

“Non è vero che avevamo un’altra etichetta e non potevamo firmare con Sony. E non è stata nemmeno una mossa di marketing. La domanda che ci fanno tutti è ‘ma non sapevate prima che per partecipare ai live di X Factor bisogna firmare un contratto di quel genere con Sony, con tutti quei vincoli?’. La risposta è semplice, no. Chiamateci pure ingenui o contadinelli. Ma non ce la siamo sentita di firmare ed è stata una scelta artistica. Vogliamo continuare ad avere la libertà di fare la nostra musica, di andare nella direzione che preferiamo, anche di sbagliare. E diciamo no, in questo momento, a dei vincoli così forti con una trasmissione tv e una casa di produzione. E’ stata una scelta difficile, ci siamo divisi anche tra di noi, ma poi ci ha unito la voglia di dimostrare che si può avere successo anche senza passare da un talent show. E non ci siamo pentiti”.

Ora, Francesco ci riprova da solo sperando di aver fatto la scelta giusta. Dopo Gaia Gozzi, Alioscia e Nyv, dunque, spunta un altro allievo già noto.

