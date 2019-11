Amici 19 | Gaia, Nyv e Alioscia: ecco li dove abbiamo già visti

Amici 19: tra gli allievi nella nuova edizione ci sono il ballerino Alioscia e le cantanti Gaia Gozzi e Nyv. Ecco dove li abbiamo già visti.

La scuola di Amici di Maria De Filippi che, in 18 anni, ha sfornato tantissimi talenti come Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Stefano De Martino, Elena D’Amario, Diana Del Bufalo, Annalisa e così via ha riaperto ufficialmente i battenti con la nuova edizione. Tra gli allievi ammessi, ci sono il ballerino Alioscia e le cantanti Gaia Gozzi e Nyv. I tre allievi, però, non sono alla loro prima esperienza televisiva. Nel loro passato, infatti, vantano già un’esperienza in tv.

Amici 2019: Alioscia, Gaia Gozzi e Nyv da Maria De Filippi dopo Chi ha incastrato Peter Pan? X Factor e Sanremo Giovani

Il primo allievo della scuola di Amici 19 è stato il ballerino Alioscia che Maria De Filippi ha fatto piangere come ha raccontato la stessa conduttrice: “Gli ho chiesto d’improvvisare – ha svelato Maria piuttosto divertita – e gli ho detto ‘Scegli una canzone su cui improvvisare e l’ho mandato in crisi totale’. Sembrava gli avessi chiesto…”. Alioscia, però, non è alla sua prima esperienza televisiva. Da bambino, infatti, ha partecipato a Chi ha incastrato a Peter Pan e, nel 2017, in occasione del remake della trasmissione, Paolo Bonolis lo aveva chiamato come ospite.

Gaia Gozzi, invece, cantante ha già partecipato ad Ex Factor. La giovane si è classificata seconda a X Factor 10 con la squadra delle Under Donne guidata all’epoca da Fedez. Dopo quell’esperienza, Gaia ci riprova facendo esattamente il percorso inverso fatto da Enrico Nigiotti che, dopo aver partecipato all’edizione di Amici vinta da Emma Marrone con cui è ancora amico, ha ricominciato da X Factor dove, guidato da Mara Maionchi, ha riconquistato il grande pubblico fino ad arrivare a Sanremo con Nonno Hollywood.

Anche la cantante Nyv non è alla sua prima esperienza. Nel 2018 ha partecipato a Nuove Proposte di Sanremo con la canzone ‘Io ti penso’ facendosi notare da pubblico e addetti ai lavori. Stavolta ci riprova e la sua prima esibione ha già conquistato tutti.

