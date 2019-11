Amici 19 | Allievi, professori, professionisti, puntate, diretta e daytime

Amici 19: allievi, professori, puntate, diretta e daytime. Tutto quello che c’è da sapere sulla nuova edizione del talent show di Maria De Filippi.

Tutto pronto per l’inizio di Amici 19. La scuola di Maria De Filippi riapre ufficialmente i battenti il 16 novembre con la formazione della nuova classe, ma chi sono gli allievi e i professori? Chi condurrà il daytime? Andiamo a scoprire tutto.

Amici 19: la classe degli allievi

Come fa sapere il Vicolo delle News che ha seguito la registrazione della prima puntata di Amici 19, quest’anno ci sono 17 allievi invece di 15: 10 cantanti, 5 ballerini e poi 2 cantanti e 1 ballerino con giudizio sospeso.

Tra i cantanti il primo nome è quello di Gaia Gozzi, come svela il portale Bitchyf: si tratta di una finalista di X Factor. Gaia, infatti, nel 2016, è arrivata seconda alla decima edizione del talent show di Sky e, all’attivo ha già un album (New Dawns uscito nel 2016) ed un singolo (Fotogramas).

Il secondo nome tra i cantanti è quello di Giulia...

In aggiornamento….

Tra i ballerini, invece, troviamo: Alioscia Grossi (in aggiornamento…)

Amici 19: i professori

Tra i professori, la grande novità riguarda la presenza di Anna Pettinelli, reduce dall’avventura a Temptation Island Vip, tra gli insegnanti di canto che si va ad aggiungere ai confermati Rudy Zerbi e Stash dei The Kolors.

I professori di ballo, invece, sono come sempre Veronica Peparini, Alessandra Celentano e Timor Steffens.

Amici 19: i professionisti

Come ogni anno, gli allievi di danza saranno seguiti non solo dagli insegnanti, ma anche dai ballerini professionisti che li aiuteranno a preparare le varie esibizioni. Tra i professionisti ci sono: Marcello Sacchetta, Umberto Gaudino, Alessio La Padula, Andreas Muller (fidanzato con Veronica Peparini), elena d’Amario, Lorella Boccia, Francesca Tocca, Giulia Pauselli, Simone Nolasco, Virginia Tomarchio e Federica Panzeri. Non ci saranno, invece, Gabriele Esposito e Bryan Ramirez.

Amici 2019: daytime, diretta e conduttori

Il daytime di amici 19 va in onda, dal lunedì al venerdì, alle 13.50 su Real Time con la conduzione di Lorella Boccia e Marcello Sacchetta nelle vesti di supporters degli allievi. Ogni sabato, alle 14 su canale 5, Maria De Filippi conduce la puntata settimanale. Ancora non c’è la certezza, invece, che canale 5 trasmetta il quotidiano alle 16, subito dopo l’appuntamento con Uomini e Donne. Tutte le puntate sono visibili in streaming sulla piattaforma di WittyTv.

