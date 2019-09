E’ uno Stefano Macchi totalmente spiazzato e incredulo quello che si presenta al falò di confronto immediato richiesto da Anna Pettinelli.

E’ uno Stefano Andrea Macchi totalmente ignaro quello che si presenta al falò di confronto immediato.

Arriva correndo dalla sua Anna Pettinelli, baciandola e continuandole a ripetere “ma che cosa hai visto?”.

Anna da parte sua, in lacrime, gli continua a sottolineare come possa non rendersi conto e esplode infine in preda alla follia:

“Tu ti sei fidanzato con Cecilia”

Anna Pettinelli e Stefano Andrea Macchi al falò

“Stefano io quello che sto cercando di spiegarti è che ai miei occhi ti sei fatto una fidanzata alternativa”

Su questa frase è però Stefano Andrea Macchi a infuriarsi. Non accetta che la sua fidanzata non si fidi di lui, ritenendo più validi dei video estrapolati delle sue parole:

“Io sono incazzato nero”

“Stefano svegliati sto male!” urla infuriata Anna Pettinelli “stai pensando solo a te che hai perso la tua compagnia, il tuo divertimento”.

E qui Anna crolla, si scioglie in lacrime. Stefano prova a consolarla ma lei continua a urlare, a disperarsi, a sottolineare come lui non capisca, come fare a botte e paragonarsi a Sandra e Raimondo sia il loro gioco e l’abbia ferita vedere che lui lo condivida con un’altra.

Stefano qui cambia registro, capisce la sofferenza della sua fidanzata e l’abbraccia, cercando di rassicurare.

Stefano Macchi continua allora a vedere i filmati e a sottolineare come nei suoi gesti non ci sia nulla di male.

“Io non ho fatto c*****e” ripete Stefano:

“Mi dispiace tantissimo che tu abbia sofferto e che soffri anche adesso ma non mi posso scusare per qualcosa che non ho fatto”

Anna Pettinelli continua a sottolineare di esser stata male e proprio non accetta l’atteggiamento disincantato del fidanzato. Ogni sorriso di lui nel guardare i video la fa infuriare sempre più, fino a minacciarlo di tornare a Roma da sola.

“Io ho pensato solo a fare quello che mi hai detto tu:’entra e divertiti?. Mi dispiace solo averti fatto star male”

Di fronte a queste parole Anna Pettinelli si scioglie e in lacrime abbraccia il suo fidanzato.

Alla domanda di Alessia Marcuzzi, se può superare tutto ciò Anna risponde, “devo altrimenti passerebbe il messaggio che non c’è il vero amore”

Ecco allora che all domanda di Alessia se vogliono uscire insieme, i due rispondono entrambi sì e Alessia commenta: “non avevo dubbi”.

