Barbara d’Urso chiede scusa a Vlamidr Luxuria dopo Live: “Mi dispiace”

Barbara d’Urso chiede scusa a Vladimir Luxuria a Pomeriggio 5 dopo lo scontro con Vittorio Sgarbi a Live Non è la d’Urso.

Barbara d’Urso, durante il corso della diretta di Pomeriggio 5, ha approfittato di un caso di cronaca per porgere le sue scuse a Vladimir Luxuria dopo Live Non è la d’Urso.

Come molti ormai sapranno, lunedì scorso Vittorio Sgarbi non si è dimostrato particolarmente gentile con l’opinionista, offendendo la sua persona con parole gravissime e irripetibili.

La conduttrice di Pomeriggio 5 scelse di non intervenire, molto probabilmente per non aumentare la tensione della discussione, ma lo ha fatto oggi. Barbara d’Urso si è scusata con Vladimir Luxuria, per il triste episodio di cui è stata protagonista.

Barbara d’Urso a Pomeriggio 5: le scuse a Vladimir

Barbara d’Urso, molto probabilmente a cause dalle polemiche nate dopo lo scontro tra Vittorio Sgarbi e Vladimir Luxuria, ha scelto di chiedere scusa alla sua opinionista durante la diretta di Pomeriggio 5.

Barbara ha rivelato che già dopo la puntata, lei e Vladimir Luxuria hanno avuto modo di potersi parlare e di chiarire l’intera vicenda. “Vladimir era piuttosto scossa. Credeva di essere più forte”, ha spiegato la d’Urso a Pomeriggio Cinque. “Ci siamo scritte e mandate cuori” ha concluso, facendo intendere che tra lei e Vladimir Luxuria i rapporti sono sempre gli stessi.

Sul web, infatti, dopo lo scontro, gli utenti hanno protestato contro le frasi improponibili di Vittorio Sgarbi, denigrando non solo il suo comportamento ma anche quello della conduttrice che aveva scelto di non intervenire durante la discussione.

La stessa Vladimir, dopo la puntata, ha rivelato di essere stata male a causa degli insulti di Sgarbi. Un episodio grave, che non sarebbe mai dovuto accadere.

I telespettatori hanno lanciato un appello alla d’Urso. Quale? Oltre alle sue scuse, il pubblico vuole le scuse di Vittorio Sgarbi a Vladimir Luxuria. La bella conduttrice partenopea, comprendendo l’errore commesso, riuscirà nell’ardua impresa? Staremo a vedere lunedì prossimo.