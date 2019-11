Alessia Marcuzzi | Femme fatale su Instagram | “Sei spaziale”

Alessia Marcuzzi in versione femme fatale su Instagram: con collant e body nero fa impazzire i fans. “Sei spaziale”, “che gnocca”, scrivono i colleghi.

Alessia Marcuzzi lascia tutti senza fiato pubblicando su Instagram una foto in cui sfoggia tutta la propria sensualità. Bellissima, coperta, ma assolutamente sexy. Con un look che richiama gli anni ’80, la conduttrice de Le Iene lascia senza parole non solo i fans, ma anche amici e colleghi che s’inchinano alla sua indiscutibile bellezza.

Alessia Marcuzzi e il look anni ’80, tutti pazzi per lei: “che gnocca”

Con la foto che vedete qui in alto, Alessia Marcuzzi che ha dedicato un toccante messaggio a Nadia Toffa, ha mandato in tilt Instagram. “Il mio amore per gli 80’s e’ cominciato da tempo”, scrive la bionda conduttrice sfoggiando una capigliatura vaporosa, un body nero che esalta la sua silouhette addolutamente perfetta e dei collant ricamati indossati con dei sensualissimi tacchi a spillo.

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

In poco meno di un’ora, la foto della Marcuzzi ha raccolto più di 50mila like e i complimenti di tantissimi vip. “Che super figa”, scrive Laura Chiatti mentre Anna Tatangelo commenta con un “che gnocca”. “Eh vabbè”, scrive Emma Marrone che si è recentemente lasciata andare ad una confessione sui fidanzati.

E ancora: “E le ventenni mute..hai un corpo mozzafiato che fa gola agli uomini”, “Beh… che dire!! Davvero complimenti!”, “sei illegale”, “Terribilmente sexyyy, figa pazzesca”, “Spettacolare!!!

Perché non pubblichi qualche foto del tuo mitico calendario???

Sei sempre il top”, scrivono i fan.



Leggi anche—>Alessia Marcuzzi senza veli su Instagram: attaccata degli haters – Video

Più passano gli anni, dunque, più Alessia diventa bella. Elegante, semplice e spontanea, la Marcuzzi piace sempre di più sia gli uomini che alle donne.