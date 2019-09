Alessia Marcuzzi si mostra senza veli sul suo profilo Instagram ma la foto non viene apprezzata e gli haters l’attaccano. Tutto in un video

Alessia Marcuzzi è sicuramente una donna bellissima e seducente. Infatti di tanto in tanto si lascia andare a qualche foto provocante come ha fatto ieri sul suo profilo Instagram.

La conduttrice ha pubblicato una foto in cui si mostra sdraiata su una spiaggia completamente nuda e coperta solo dalle sue borse. Inutile dire che le critiche sotto la foto non sono tardate ad arrivare, infatti un utente ha scritto: “Ma un po’ di rispetto per i tuoi figli non hai bisogno di fare foto nuda, non hai più 20 anni, ogni frutto la sua stagione.”

