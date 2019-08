Nadia Toffa: il saluto di Alessia Marcuzzi

Anche Alessia Marcuzzi si è unita al cordoglio per Nadia Toffa, celebrandola con un post a lei dedicato.

La giornata di ieri rimarrà indelebile nella mente di molte persone perché ha segnato l’addio di Nadia Toffa a questo mondo. Un addio doloroso che in molti temevano ma che nessuno era pronto ad accettare. La fine della sua lotta contro la malattia che l’aveva colpita più di un anno e mezzo fa, è stata così accolta sia dal pubblico da casa che negli anni gli si era affezionato che dai personaggi del mondo dello spettacolo. Sono stati in molti, infatti, a salutarla. Chi con un post sui social, chi con un commento sotto la sua ultima foto su Instagram. Tanti messaggi diversi tra loro ma accomunati dalla tristezza e dall’incredulità. A questi si è unito anche il toccante messaggio dell’ex collega e amica Alessia Marcuzzi.

Il messaggio di addio di Alessia Marcuzzi per Nadia Toffa

Un post semplice che mostra una carrellata di immagini raffiguranti per lo più fiori. È così che Alessia Marcuzzi ha scelto di salutare Nadia, postando immagini che l’ex collega le aveva inviato su WhatsApp e terminando con una foto che ritrae insieme, in un giorno speciale, un giorno che, come lei stessa ha spiegato, le aveva viste ridere insieme per tutto il tempo.

“Nadia, queste sono le foto che ho ritrovano nella nostra chat di WhatsApp amica bella. Perché tu eri una guerriera si, ma anche un fiore dolcissimo. Mi mandavi foto di fiori e frasi buffe, sgomento sule cose folli che accadono in questo mondo e mai mai una volta mi hai mandato messaggi tristi. Il nostro bacio meraviglioso chiude la serie delle cose che ho trovato sul telefono con te… perché ridevamo sempre quel giorno. Ed io ti voglio ricordare così.”

Parole dolcissime che sono state commentate con innumerevoli cuori e qualche commento rivolto direttamente a Nadia che sotto ogni post viene costantemente salutata e ricordata per il suo coraggio e per il sorriso con il quale ha combattuto il cancro fino alla fine.

Sempre nella giornata di ieri, Alessia Marcuzzi era stata criticata per non aver tempestivamente postato un saluto a Nadia lasciando come ultima immagine una in cui si trovava in vacanza al mare. Una scelta che ai follower non è piaciuta, portando a delle critiche. Cosa avvenuta anche per altri vip come Belen Rodriguez e Chiara Ferragni che, invece di rivolgere un pensiero a Nadia, hanno fatto post riguardanti se stesse. Scelta del tutto bocciata sul web.

