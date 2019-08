Belen Rodriguez pubblica una foto con Stefano De Martino e scoppia la bufera. Il web tuona: “vergogna, è morta Nadia Toffa”.

Belen Rodriguez condivide una foto in cui sorride accanto al marito Stefano De Martino e scatena la bufera. La showgirl argentina continua a condividere i dolci momenti che trascorre con il marito, ma la foto che ha pubblicato oggi ha scatenato la dura reazione del web che avrebbe voluto dalla showgirl argentina un post dedicato alla memoria di Nadia Toffa.

Belen Rodriguez nella bufera per la foto con Stefano De Martino: “vergogna, è morta Nadia Toffa e…”

Dopo Chiara Ferragni che è stata sommersa di critiche per aver pubblicato una sua foto nel giorno della morte di Nadia Toffa, anche Belen Rodriguez riceve lo stesso trattamento. Il popolo di Instagram, infatti, non ha gradito l’ultima foto pubblicata dalla showgirl e dedicata alla sua ritrovata serenità con Stefano De Martino. Sono tantissimi, infatti, gli utenti che stanno commentando negativamente la scelta di Belen.

“Abbiamo capito che siete felici e siamo convinti per voi…ma oggi potevi scrivere un pensiero per Nadia!! Lei si che era una grande donna” – scrive un utente mentre un altro aggiunge – “Vergogna.Oggi è morta una grande donna”. E ancora: “un po’ di rispetto per chi non c’è più”, “E’ morta Nadia Toffa. Magari oggi rinunciate al vostro egoamore e mandatele un saluto visto anche che era una collega. Aveva solo 40 anni e ha lottato ed era come voi piena di haters. Forza! Oggi donate una fetta del vostro amore a Nadia”; “se per un giorno non avessi pubblicato un gheiser per rispetto a Nadia non sarebbe successo nulla”.



Molti fans, però, hanno anche apprezzato la foto, simbolo del vero amore e della famglia.

