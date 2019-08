Carolyn Smith ed Elena Santarellli ricordano Nadia Toffa con toccanti messaggi su Instagram e agli haters dicono: “chiedetele scusa”.

Carolyn Smith ed Elena Santarelli ricordano Nadia Toffa nel giorno della sua morte e lo fanno con parole toccanti. Carolyn Smith che sta combattendo a sua volta la battaglia contro il cancro ed Elena Santarelli che ha conosce da vicino la terribile malattia avendola affrontata insieme a suo figlio Jack, ricordano con tanto amore il dolce sorriso di Nadia Toffa.

Carolyn Smith e Elena Santarelli ricordano Nadia Toffa: “chiedetele scusa”

“Sto andando in ospedale per fare il trattamento e ho raccolto la notizia di una grande donna che ci ha lasciato: Nadia Toffa. Non esistono parole giuste da usare in queste occasioni. Condoglianze alla famiglia ed ai suoi stretti colleghi. Rimane un vuoto immenso. RIP Nadia”: con queste parole, Carolyn Smith ha voluto esprimere il proprio cordoglio alla famiglia di Nadia Toffa per la grave perdita.

“Dicevi che ti piaceva tanto questa foto.

Non ti ho mai incontrata di persona, ho avuto la fortuna di conoscerti al tel e di sentire sempre ma dico sempre la tua voce allegra.

Grazie per tutto l’affetto che hai rivolto a mio figlio Giacomo.

Riposa in pace Nadia, lo meriti” – è il messaggio di Elena Santarelli che, poi, attraverso una storia pubblicata su Instagram, agli haters, ha scritto – “Ciao Nadia. Hai sempre avuto cura di sapere di Jack, sei sempre stata positiva quelle volte che riuscivo a sentirti, in silenzio hai sostenuto il progetto heal e chissà quante altre associazioni. Il mio pensiero va alla tua mamma e al tuo papà e a tutta la tua famiglia. A tutti voi che in passato avete lasciato messaggi orrendi sotto le foto di Nadia se potete chiedete perdono…”.



