Chiara Ferragni pubblica su Instagram una foto del lato B nel giorno della morte di Nadia Toffa, il web: “oggi è morta una grande donna e tu…”, video.

Oggi, martedì 13 agosto, il mondo dello spettacoo italiano sta piangendo la morte di Nadia Toffa che non è riuscita a vincere la sua battaglia contro il cancro. Tantissimi i vip che, su Twitter e Instagram stanno ricordando il sorriso di Nadia. Chiara Ferragni, invece, ha scelto di condividere una sua foto scattata a Formentera scatenando la bufera.

I followers, infatti, si sono scagliati contro la moglie di Fedez che, invece, ha ricordato Nadia Toffa pubblicando una foto in cui è in sua compagnia scrivendo: “Ciao Nadia ❤️ Non mi sembra vero” e ricevendo il commento della Ferragni che ha lasciato un cuore sotto il post del marito. Ciò, però, non ha placato la rabbia degli utenti dei social.

“Ti ho sempre ammirato, ma un post per la Toffa invece del sedere? Ammetto che magari molti la pensano e soffrono e non scrivono nulla perché a poco serve, ma boh io almeno per oggi avrei risparmiato”, “Oggi è morta una grande donna, una ragazza, dopo una lunga lotta! E tu Chiara sei una brava ragazza, ammiro il tuo lavoro, e ti ammiro come donna e come madre! Però oggi avrei evitato”, “Oggi avresti potuto spendere due paroline per una grande Donne, avresti potuto postare le chiappe domani”, “Chiara oggi io avrei evitato una foto del genere … è un giorno triste”, “Sono sempre una tua grande fan ti stimo e ti seguo ma questa foto oggi l’avrei risparmiata… scusami”, sono solo alcuni dei tantissimi messaggi che è possibile leggere sotto la foto pubblicata dall’influencer più famosa del mondo.



