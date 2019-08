Testamento Nadia Toffa: la conduttrice delle Iene ha perso la sua battaglia contro il cancro, ma ecco il grande insegnamento che lascia a tutti.

Nadia Toffa è morta, ma della conduttrice delle Iene resta non solo il suo straordinario sorriso che non ha mai perso neanche nei giorni più bui, ma soprattutto un grande insegnamento: quello di non arrendersi mai, di combattere con coraggio e amare profondamente la vita. E’ questo il testamento che Nadia lascia ad amici, parenti e fans.

Testamento Nadia Toffa: l’amore per la vita e la forza di non arrendersi mai

Mentre combatteva contro il cancro, Nadia Toffa ha rilasciato diverse interviste in cui ha raccontato il suo percorso ed oggi sono quelle frasi che Nadia lascia in eredità a chi l’ha sempre amata come la sua famiglia e a chi ha imparato a conoscerla e a volerle bene con il tempo come gli amici, i colleghi e i fans che e l’hanno sempre sostenuta attraverso messaggi d’affetto.

“Sembrava tutto finito, ma a marzo durante un controllo, è arrivata la brutta notizia. Il cancro era tornato e mi hanno operata nuovamente. È il mio dolore e me lo devo portare. È una sfida che magari posso non vincere, ma l’importante è mettercela tutta, combattere. Ci ho messo mesi di dolore e introspezione per capirlo, però non voglio fare pena a nessuno. Non piango in pubblico, piango con i miei amici“, raccontava lo scorso anno a Verissimo.

Ecco le frasi che Nadia Toffa lascia in aeredità a tutti:

non ho mai sospeso la vita per la malattia e nessuno dovrebbe farlo. Se ci sono riuscita io, può riuscirci chiunque.

e nessuno dovrebbe farlo. Se ci sono riuscita io, può riuscirci chiunque. La vita è bellissima, è una figata. Non vedi l’ora di assaporare ogni minuto perchè non sai mai quanta ce ne sarà ancora.

Vivo ora perchè sono viva. Io non ho più paura di morire.

Non mi vergogno di portare la parrucca. E’ più bella dei miei capelli.

Non siamo malati, siamo guerrieri.

Non devo andare da nessuna parte a cercare la felicità, ce l’ho qui e ora.

Il cancro è una sfida che magari non posso vincere, ma l’importante è mettercela tutta, combattere.

Quando mi chiedono come stai? io rispondo sempre benissimo. Non sono guarita, però non posso stare benissimo?”.

