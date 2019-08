Dopo l’annuncio della sua scomparsa, questa mattina è stato reso noto dove e quando si terranno i funerali di Nadia Toffa.

Oggi, 13 Agosto 2019, molti italiani si sono svegliati con la triste notizia della scomparsa di Nadia Toffa. La conduttrice de Le Iene, malata di cancro dal 2017 è infatti morta proprio oggi e a darne la notizia sono stati, prima di tutti, i suoi amici e colleghi del programma, coloro che erano per lei come una seconda famiglia.

Dopo la notizia della sua morte è giunta ovviamente anche quella del funerale, momento in cui sarà possibile salutarla ancora una volta.

I funerali di Nadia Toffa, data e luogo

Fonte: Instagram @nadiatoffa

La camera ardente sarà allestita presso il teatro Santa Chiara di Brescia.

I funerali, invece, si terranno la mattina del 16 Agosto in Cattedrale e ad occuparsene sarà il parroco napoletano don Maurizio Patriciello, come voluto dalla stessa Nadia.

Brescia era la città natale di Nadia Toffa e proprio un anno fa le aveva conferito il premio di personaggio dell’anno. Un momento speciale che Nadia aveva appezzato dichiarando di vivere la sua vita da vera bresciana, combattendo ogni battaglia a viso apero.

Nadia si è spenta questa mattina dopo una lunga lotta contro il cancro.

La malattia le era stata diagnosticata in seguito ad un malore avvenuto il 2 Dicembre del 2017.

Da allora Nadia aveva intrapreso una guerra contro il cancro, parlandone con tutti, dichiarando in tv la malattia contro la quale stava lottando e dando così il via a tante altre testimonianze di chi questo male lo stava vivendo o lo aveva sconfitto in passato.

Un anno e mezzo testimoniato attraverso le interviste, i social e la scrittura di un libro che l’hanno resa sempre più nota come una guerriera, sempre pronta a combattere ma senza perdere il sorriso.

Oggi sono in tanti a piangerla e nei suoi social si leggono messaggi carichi di commozione sia da parte del pubblico che le era sinceramente affezionato che da parte di colleghi ed amici che, chi con un messaggio e chi con una foto ed un post a lei dedicato, hanno scelto di omaggiarla, testimoniando come nonostante la morte, non sarà mai dimenticata, restando così a suo modo sempre presente nei cuori di chi l’ha amata o da lei è riuscito a trarre un po’ di coraggio.

Ciao Nadia.

