Paura di volare in aereo: ecco come superare la aerofobia

La paura di volare in aereo, una delle fobie più comuni al mondo, colpisce indistintamente uomini e donne che utilizzano l’aereo come abituale mezzo di trasporto o anche persone che non hanno mai volato prima.

Scopriamo insieme quali possono essere le cause e come superare la paura dell’aereo.

La paura di volare in aereo, chiamata anche aerofobia, appartiene alla famiglia dei disturbi d’ansia, appunto perché l’ansia è l’emozione che più viene avvertita durante il volo.

Il pensiero ricorrente a cui fa fronte la maggior parte delle persone che soffre di aerofobia, è la paura di morire in caso di incidente aereo ed il senso di impotenza di fronte al corso degli eventi.

Come superare l’aerofobia

Per tenere sotto controllo la paura di volare è necessario tenere la mente occupata durante tutto il viaggio. Leggere, ascoltare la musica o chiacchierare, aiuta a distrarsi dal pensiero che l’aereo possa schiantarsi da un momento all’altro. Non guardare fuori dal finestrino, liberarsi da qualsiasi dubbio facendo domande agli assistenti di volo o arrivare riposati in aeroporto, sono degli ottimi metodi per gestire l’aerofobia.

È sconsigliabile l’uso di farmaci tranquillanti senza consultare prima il proprio medico, il quale sarà l’unico in grado di prescrivere la strategia terapeutica più opportuna.

Suddetti farmaci aiutano a tenere l’ansia sotto controllo, ma solo in casi estremi, se si tratta di soggetti con ansia elevata.

Per i soggetti affetti da ansia moderata, basterà seguire i consigli sopraindicati per affrontare un viaggio in aereo piacevole e senza complicazioni.

Inoltre l’abuso di sostanze alcoliche, prima e durante il volo, non aiuterà a superare il problema: è infatti molto probabile che l’alcool provochi l’effetto contrario facendo si che l’ansia aumenti a dismisura.

Il sito web sulla paura di volare

Esiste un sito web promosso dalla Delta Airles, chiamato appunto pauradivolare.it, che aiuta a determinare l’origine di questa paura con un vero e proprio manuale. Inoltre il sito web offre seminari di gruppo per diminuire o eliminare del tutto l’aerofobia. La maggior parte degli utenti che hanno partecipato ai vari seminari sono riusciti ad eliminare, almeno in parte, la paura di prendere l’aereo.

Scritto da: Lucia Schettino

