L’amido di riso è un vero alleato delle donne, scopriamo tutte le proprietà principali e i possibili utilizzi dalla cosmesi alla cucina



L’ amido di riso è composto formato da due proteine: l’amilopectina e l’amilosio, si presenta sottoforma di polvere bianca e ha un gusto dolce, infatti viene utilizzato in cucina per la preparazione di prodotti dolci.

L’amido di riso trova largo impiego, anche per la preparazione di prodotti cosmetici e per l’infanzia, oppure si presta per la preparazione dei prodotti di bellezza fai da te. E’ un vero alleato per la nostra salute perchè ha proprietà lenitive e idratanti.

Scopriamo le principali proprietà e il suo utilizzo.

Le proprietà principali

L’amido di riso trova largo impiego sia nel campo alimentare che della cosmetica, le proprietà dell’amido di riso a contatto con la pelle sono:

lenitive

rinfrescanti

calmanti

antiprurito

calma i crampi allo stomaco

Nel campo alimentare viene impiegato perche:

è facilmente digeribile

rende i dolci più soffici

è un’ addensante per condimenti

Bellezza del viso

E’ utilizzato per la detersione del viso, grazie alle sue proprietà antinfiammatorie soprattutto indicato per le donne che hanno la pelle grassa e hanno problemi di acne e che producono molto sebo.

L’amido di riso ha una consistenza come quella della cipria, quindi si predispone alla preparazione delle maschere per il viso e non solo. Potete preparare la maschera per il viso a casa: versate 2 cucchiai di amido di riso in una terrina, aggiungete 2 cucchiaini d’acqua e mescolate. Il composto dovrà risultare omogeneo, se c’è ne bisogno aggiungete un po’ d’acqua, in questo modo si può utilizzare sia per la maschera viso che come scrub, (se lo lasciate un pò granuloso e diminuite la quantità di acqua).

Per la maschera, applicate sul viso effettuando dei movimenti lenti e circolari, poi lasciate agire in posa per 15 minuti, poi risciacquate il viso con acqua tiepida.

Il composto ottenuto è ideale da applicare sulla pelle per attenuare gli arrossamenti causati dalla rasatura e cerette. Se sostituite al composto l’acqua con il latte di riso potete usarlo come detergente per il viso, applicatelo con un batuffolo di cotone. L’ amido di riso usato puro ha un effetto schiarente e illuminante sulla pelle. E’ sconsigliato usarlo sulla pelle disidrata.

Cura dei capelli

L’amido di riso è adatto alle donne che hanno i capelli grassi con problemi di forfora, si aggiunge allo shampoo che impiegate normalmente. Preparate uno shampoo: in una ciotolina mettete 250 ml di acqua, aggiungete un cucchiaio di amido di riso e lo shampoo neutro, mischiate il tutto.

Dove acquistarlo

Lo possiamo acquistare in erboristeria, nei negozi di prodotti biologici o nei negozi che vendono i prodotti senza glutine. Potete optare anche all’acquisto on line, ormai possiamo acquistare tutto su internet. Se non riuscite a trovare l’amido di riso per la preparazione di prodotti alimentare potete sostituirlo con l’amido di mais, o con la farina di riso o con la fecola di patate.

