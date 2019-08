Nadia Toffa: addio alla grande guerriera, come tutti la chiamavano da quando si era ammalata.

Nadia Toffa non ce l’ha fatta. Si è spenta a 40 anni a causa del cancro contro il quale ha combattuto con grinta fino all’ultimo, mostrandosi coraggiosa tanto da essere considerata da tutti una guerriera. A dare il triste annuncio sono stati i suoi colleghi e amici de “Le Iene” che le hanno dedicato un commovente messaggio. Intanto sul suo account Instagram, in tantissimi si stanno radunando per dedicarle un ultimo saluto.

Per approfondire l’argomento guarda il video e clicca qui → Nadia Toffa è morta. L’addio delle Iene: “niente sarà come prima”

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI