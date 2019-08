Le parole toccanti di Maria De Filippi dedicate a Nadia Toffa

Le parole toccanti di Maria De Filippi dedicate alla scomparsa di Nadia Toffa: “Che forza che è quella ragazza, pensavo…”

Le parole di Maria De Filippi su Nadia Toffa (Istock)

Dopo la recente dipartita della giornalista de Le Iene, Nadia Toffa, le parole di conforto ed i pensieri di amicizia sono arrivati da ogni angolo del web. Ognuno ha postato un pensiero su questa donna forte che ha combattuto per la vita sino alla fine. Le parole scritte e postate da donne e uomini di ogni genere, artisti, gente comune, fan appassionati e colleghi, hanno invaso letteralmente i social da quando è arrivata la triste notizia.

Lei, Nadia Toffa, la guerriera che, come descrivono i suoi amati colleghi, “non ha mai smesso di combattere”, alla fine non ha vinto, perché si sa, la morte non guarda in faccia nessuno e se ne frega se hai del talento da vendere, se hai cose urgenti da dire al mondo intero o solo ad una persona, no, lei, la morte, se ne frega dei tuoi bisogni e dei tuoi desideri e cammina diritta per la sua strada. Ma c’è da dire che Nadia, nella sua giovane vita, ha dato il massimo, sin dall’inizio, sempre in prima linea per difendere il giusto, per dare voce a quelle persone discriminate da gente senza cuore. Ora, che finalmente non dovrà più combattere – almeno da questo lato della barricata – è il silenzio a farsi sentire. Molti lasciano un commento, una frase o vere e proprie lettere di testimonianza. Sì, la testimonianza di una donna che sapeva lottare. Tra i molti ricordi postati in sua memoria, è giunto anche quello di Maria De Filippi che, come lei, ha sempre combattuto per la giustizia popolare. Non poteva mancare il suo ricordo

Le parole toccanti di Maria De Filippi per Nadia Toffa

Maria De filippi e le parole per Nadia Toffa

La conduttrice più apprezzata della Televisione italiana, Maria De Filippi, ha rilasciato un personale post per la prematura scomparsa della conduttrice de Le Iene, Nadia Toffa. La lettera, gremita di pensieri verso questa giovane donna, ha toccato le corde emozionali di tutti. Nel post pubblicato su Instagram dalla pagina ufficiale di Uomini&Donne, si legge una De Filippi realmente dispiaciuta, che ricorda, con un aneddoto, la Toffa.

Il post scritto da Maria De Filippi recita così:

“Ti vedevo in televisione e sempre pensavo: “Che forza che è quella ragazza…”. Poi una sera ti ho conosciuto e quello che pensavo è diventato realtà.

Mi ricordo quando mi hanno detto che ti eri sentita male, mi ricordo che era un pomeriggio, stavo registrando, ti pensavo e mi sentivo tanto vicina a te.

Ti ho visto combattere, soffrire tanto, ma mai smettere di crederci e di sorridere. Con la tua forza, con il tuo sorriso, con il tuo rendere normale ogni cura invasiva che facevi come si trattasse di prendere una tachipirina, hai aiutato tante persone sicuramente che stanno ancora lottando, ma certamente mi hai insegnato quanto spesso sono scema a pensare che faccio cose importanti. Tu sei qualcosa di importante per me e per tutti quelli che ti hanno conosciuto.

Maria De Filippi”

Il ricordo al di là delle nuvole è un pensiero

Maria De Filippi ricorda Nadia Toffa (Istock)

Cosa c’è da aggiungere alle già toccanti parole di Maria De Filippi? Nulla, il pensiero, confortante, che aldilà delle nuvole possa esserci qualcosa di più di un semplice cielo azzurro è un pensiero che allevia il dolore di chi soffre per la perdita di qualcuno d’importante, e oggi voglio crederci anche io. Il ricordo di una donna che ha lasciato il segno nella vita di molte persone, un segno indelebile, una mano tesa ad aiutare i più disagiati, sempre e comunque e a fare chiarezza, alzando la voce se ci sta, verso chi lo meritava. Una donna esile nel corpo ma immensa nell’anima, come una guerriera, Lei, Nadia Toffa.

