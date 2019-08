Scopri quali sono gli alimenti giusti da mangiare per alleviare i dolori da ciclo.

L’alimentazione, in questi ultimi anni, è sempre più al centro dell’attenzione per via dei tanti studi che hanno portato a scoprire quanto il mangiare in modo corretto può influire sulla nostra salute. Scegliere determinati alimenti piuttosto di altri può infatti cambiare diverse cose, abbassare i livelli di colesterolo nel sangue, far perdere peso, ridurre la glicemia e i rischi di contrarre il diabete di tipo 2, giovare all’umore e persino mantenere giovani più a lungo. Il cibo è diventato sempre più qualcosa con cui garantirsi il benessere e aiutarsi in caso di problematiche risolvibili, appunto, con l’alimentazione. Tra quelle che riguardano in particolare il mondo femminile c’è ovviamente il ciclo e gli sbalzi di umore e i dolori che porta con se ogni mese. Ebbene, anche per quanto riguarda quei giorni l’alimentazione può fare molto. Basta infatti scegliere gli alimenti giusti per garantirsi un ciclo più naturale e molti meno dolori. Scopriamo quindi cosa sarebbe meglio mangiare in quei giorni.

Ciclo mestruale: cosa mangiare in quei giorni

Il cioccolato fondente. Iniziamo con un alimento che farà piacere un po’ a tutte, ovvero il cioccolato fondente. Oltre a dare una dose di buon umore grazie al ruolo che svolge sulla serotonina, è ricco di magnesio, elemento indispensabile per alleviare i dolori da ciclo. Per far si che funzioni è fondamentale, però, sceglierlo fondente almeno al 75%. Al di sotto, infatti, gli ingredienti che si trovano al suo interno lo rendono molto diverso dal super cibo che è quando si sceglie la giusta qualità.

I broccoli. Si tratta di una verdura particolarmente indicata durante il ciclo in quanto oltre ad offrire diverse vitamine e minerali è ricca di magnesio.

Le arance. Ricche di vitamina D (utile per il buon umore) contengono calcio che aiuta ad alleviare i classici crampi da ciclo, rilassando i muscoli e dando così una rapida sensazione di benessere.

Il salmone. Ricco di Omega 3, contribuisce nel rilassare i muscoli, alleviando così il dolore grazie anche alla sua azione antinfiammatoria. Si tratta inoltre di un alimento in grado di aumentare le possibilità di buon umore, cosa importantissima per chi in quei giorni tende a sentirsi depressa o giù di morale. È bene ricordare che quando si sceglie il salmone è meglio scegliere quello selvaggio ed evitare quello di allevamento che a confronto è molto meno salutare.

La banana. Concludiamo con un frutto particolarmente amato e utile nei giorni del ciclo. Ricca di potassio e magnesio, infatti, la banana aiuta a combattere la ritenzione idrica, alleviando anche i dolori da ciclo e apportando una buona dose di buon umore.

Scegliere questi alimenti ed inserirli in una dieta bilanciata aiuterà a rendere i giorni del ciclo meno dolorosi e snervanti e, consumati nel tempo, daranno risultati sempre più grandi.

Ovviamente, questi consigli sono da intendersi per cicli dolorosi nella media. In caso di malesseri diversi dal solito o di dolori difficili da sopportare è sempre meglio rivolgersi al proprio medico curante in modo da capire l’origine del problema e trovare una soluzione più idonea.

