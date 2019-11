Emma Marrone parla d’amore a Verissimo e svela il retroscena sui fidanzati: “mi sono innamorata davvero solo due volte, forse tre”.

Emma Marrone torna a parlare d’amore. La cantante salentina, schietta e sincera come sempre, ai microfoni di Verissimo ha confermato di essere ancora alla ricerca del principe azzurro. Emma, inoltre, ha svelato anche quante volte si è davvero innamorata conquistando tutto il suo pubblico.

Emma Marrone: “mi sono innamorata davvero solo due o tre volte. A vent’anni vedi l’amore in un modo, ora non lo vedo”

Si è raccontata a 360 gradi ai microfoni di Verissimo e, sincera e pura come sempre, oltre a parlare della sua malattia, Emma ha parlato d’amore, un argomento a lei molto caro. All’interno del nuovo album “Fortuna“, Emma ha scritto una canzone d’amore. “Hai scritto una bellissima canzone d’amore”, ha commentato Silvia Toffanin. “Sì, per una storia finita male anche se ho capito che quella persona non era come credevo, che l’avevo idealizzata”, ha spiegato la Marrone.

“Chi ha osato spezzarti il cuore?“, chiede la Toffanin. “Credo che l’amore vero ti faccia soffrire, hai paura di non essere all’altezza, di non rendere felice l’altra persona. In fondo si soffre tanto quando si è amato tanto. Quante volte mi sono innamorata? Due, tre volte. A vent’anni vedi l’amore in un modo, a trenta in un altro. Ora? Non lo vedo! Il mio principe azzurro ha perso la strada, più che il cavallo bianco gli serviva il tom tom! Credo e penso che la persona destinata a me esista, ma oggi non vedo l’amore. A me piace star sola e comunque meglio soli che stare con una persona qualsiasi”, ha risposto ancora Emma che a Vanity Fair aveva ammesso di sentire la mancanza dell’amore.

Emma, poi, ha parlato anche della malattia. “Ho avuto paura. Credo che sia stata la cosa che ho detto subito a mia mamma quando mi ha raggiunto prima dell’intervento. Già dirlo mi ha liberato da un peso. Continuerò sempre ad avere paura perché così evito di fare passi falsi. Grazie alla paura capisco il valore del coraggio anche nelle piccole cose”, ha spiegato la cantante.

Nonostante tutte le prove che ha dovuto affrontare in questi anni, Emma si ritiene una persona fortunata ed è grata alla vita: “Se mi ritengo fortunata? Totalmente. La realtà ha superato l’immaginazione. Ho quasi 36 anni e il bilancio è positivo, ho realizzato dei sogni incredibili. Nonostante la vita mi abbia dato degli scossoni li ho sempre superati. Sono sana, sto bene. Penso a tutte quelle persone che combattono ancora oggi e che non hanno avuto le mie stesse possibilità. Di che devo lamentarmi? Di niente, di niente. E la musica è la mia vita”.

