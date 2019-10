Emma Marrone torna a parlare d’amore smentendo di essere fidanzata: “probabilmente resterò single a vita, ma mi manca essere amata”.

Emma Marrone è tornata più bella che mai, pronta per scalare le classifiche musicali con il suo nuovo album Fortuna che segna il suo ritorno dopo lil problema di salute che l’ha costretta a prendersi una pausa dalle scene. Ai microfoni di Vanity Fair, Emma ha parlato della sua vita, soffermandosi anche sull’amore.

Emma Marrone: “single da due anni, probabilmente lo resterò a vita. Mi manca essere amata”

Gli amori di Emma Marrone sono stati Stefano De Martino, Marco Bocci e Fabio Borriello. Nel corso del tempo, però, il nome della cantante salentina è sempre stato al centro del gossip con i paparazzi che hanno cercato di scovare il suo nuovo fidanzato che, tuttavia, per il momento non c’è. Emma Marrone che ha presentato il suo nuovo album Fortuna ricevendo la sorpresa di Maria De Filippi, si è raccontata in una lunga intervista a Vanity Fair a cui ha anche parlato d’amore.

Oltre a raccontare la paura provata per il ritorno del male, Emma ha anche svelato di essere ormai single da due anni. “Non mi capita da un paio d’anni. Mi manca essere amata, assolutamente sì. Cos’è l’amore? Qualcuno che ti chiede se hai fame, se hai mangiato, se può prepararti qualcosa di buono. Mi rendo conto di amare una persona profondamente quando non cerco il controllo. Amore è quando rischi di mandare a pu**ane tutta la tua vita. Probabilmente resterò sola per tutta la vita, ma non voglio cambiare la mia visione dell’amore”, ha raccontato la cantante che, in questi giorni, sta ricevendo l’immenso affetto dei fans che la seguono ormai da dieci anni e dei colleghi che, sono, prima di tutto dei grandi amici.

