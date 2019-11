Emma Marrone ed Elodie insieme | Foto della pace conquista i fan

Emma Marrone ed Elodie Di Patrizi di nuovo insieme sui social: la foto della pace conquista i fans: sorrisi e affetto tra le due cantanti.

La foto che tutti i fans di Emma Marrone ed Elodie aspettavano è finalmente arrivato. O meglio, il video che sigla la pace ufficiale tra le due cantanti sta facendo il giro del web. A sorpresa, infatti, Emma ed Elodie si sono mostrate insieme in una storia pubblicata su Instagram dalla Di Patrizi e ricondivisa dalla Marrone mentre si trovavano insieme in un locale di Milano.

Emma Marrone ed Elodie Di Patrizi di nuovo amiche: sorrisi e gesti d’affetto in un locale a Milano

Bellissime, serene, felici e sorridenti, Emma Marrone ed Elodie Di Patrizi hanno ritrovato l’intesa nata ad Amici di Maria De Filippi nell’edizione in cui Elodie era allieva ed Emma coach. Un feeling speciale quello tra le due cantanti che le aveva portate anche a collaborare insieme prima della decisione della Di Patrizi di camminare da sola. Dopo la rottura professionale, le due non si erano più mostrate insieme, almeno fino a ieri sera quando Elodie, a sorpresa, ha pubblicato un bellissimo video in cui si nota l’affetto speciale che c’è tra lei ed Emma.

Sorrisi, gesti e poche parole per Emma ed Elodie che si guardano con occhi affettuosi come solo due amiche sanno fare. Proprio Elodie, dopo aver saputo della malattia che aveva nuovamente colpito Emma, aveva parlato della Marrone ai microfoni di Vanity Fair: “Ci siamo riavvicinate. L’ho incontrata e l’ho vista molto bene. Ci eravamo allontanate, perché io mi ero mossa in modo istintivo. Alcune cose avrei potuto farle diversamente. Ma tra noi c’è del bene, serviva solo del tempo per capirci”. Parole che, oggi, sono confermate dal video che, in queste ore, sta facendo il giro del web.

