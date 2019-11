Ecco la domanda da porgli per capire se siete compatibili

Sei single e vorresti trovare l’anima gemella? O sei in una relazione e ti chiedi se siete davvero fatti l’uno per l’altro? Ecco la domanda che dovrebbe aiutarti a determinare se sei compatibili … o no!

Questa domanda dovrebbe farti risparmiare tempo, soprattutto se pensi di porla al primo appuntamento. Almeno questo è quello che dice Robert J. Maurer, un medico di psicologia, nella rivista Psychology Today.

Il segreto di una relazione che dura

Per lo psicologo americano Robert J. Maurer, che ha lavorato come consulente matrimoniale per più di trenta anni, il segreto di una relazione che dura non sta nei parametri che vengono di solito utilizzati.

Quando incontriamo qualcuno, cerchiamo spesso interessi e somiglianze, una cultura simile o un livello di istruzione simile.

Tuttavia, se la persona che ci sta di fronte sia compatibile con noi non ha nulla a che fare con tutto ciò.

Secondo questo psicologo, basterebbe semplicemente chiedere:

“Per quali motivi sei ancora single? “

La capacità di assumersi la responsabilità e riconoscere gli errori

Questa domanda apparentemente semplice è in realtà molto rivelatrice. Perché a seconda della risposta fornita, rivela molti elementi determinanti che rendono possibile sapere se si è di fronte a una persona affidabile e chi si assumerà le sue responsabilità in caso di conflitti.

Perché nessuno è perfetto e tutti abbiamo qualche responsabilità in una relazione, sia essa positiva o negativa.

Se la persona è in grado di riconoscere i suoi errori e spiega che sa quando avrebbe dovuto fare diversamente, è un ottimo segno: stai affrontando una persona che si assume la responsabilità e investirà in modo sano nella relazione.

Se la persona nega qualsiasi responsabilità nel fallimento della sua precedente relazione e incolpa la colpa della sua ex praticamente di tutto, è piuttosto un brutto segno, ed è meglio stare attenti.

Se, infine, la persona si veste da vittima ed elenca tutti i difetti del suo ex fingendo di essere perfetto, scappa velocemente! Potresti trovarti di fronte un narcisista e una persona simile nella tua vita porterebbe solo a una relazione tossica.

