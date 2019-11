Lorella Boccia incinta? La ballerina di Amici 19 e moglie di Niccolò Presta scatena i rumors: “ho ricevuto una notizia bellissima”.

Lorella Boccia è incinta? La ballerina professionista e supporter di Amici 19 spiazza tutti con un annuncio su Instagram. Bellissima, felice e con un sorriso che esprime il suo stato di grazia, Lorella Boccia svela di aver ricevuto una notizia bellissima: starà aspettando il primo figlio dal marito Niccolò Presta?

Lorella Boccia incinta del primo figlio? L’annuncio della moglie di Niccolò Presta

Cicogna in arrivo per Lorella Boccia e Niccolò Presta? A scatenare i rumors su un’potetica gravidanza è stata la ballerina di Amici 19 che, poche ore prima dell’inizio della nuova edizione di Amici di Maria De Fiippi, ha pubblicato un post su Instagram con cui ha condiviso la sua gioia con i fans. “Ho ricevuto una notizia bellissima che non vedo l’ora di poter condividere con voi 😍 Si vede che sono felice?!”, scrive Lorella che lo scorso giugno è convolata a nozze con il figlio di Lucio Presta.

Tra i tanti commenti è spuntato anche quello di Niccolò Presta che, alla moglie, ha chiesto: “ma per caso…?”. Una domanda che non è passata inosservata ai fans, sicuri che la coppia sia in attesa del primo figlio. Per il momento, però, sia Lorella che Niccolò Presta non hanno confermato anche se gli indizi ci sono tutti. Non tutti, però, scommettono sull’arrivo della cicogna in casa Boccia-Presta. C’è anche chi punta su una notizia di lavoro nuovissima per Lorella come la partecipazione a Sanremo. Quale sarà, dunque, la notizia bellissima che ha reso così felice la Boccia?

