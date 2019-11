10 motivi per cui avere i nonni nella tua vita è una benedizione del cielo

10 motivi per cui avere i nonni nella tua vita è la cosa migliore che ti possa capitare

Fanno parte della cerchia delle persone considerate speciali della maggior parte di noi, sono i nonni. I nonni sono li dalla tua nascita per prendersi cura di te e per dedicarti un grande amore. Per comprendere perché queste persone sono una benedizione del cielo, ecco 10 motivi per cui avere i nonni nella tua vita è la cosa migliore che ti possa capitare.

L’importanza dei nonni nella nostra vita

La responsabilità di educare e crescere i bambini è dei genitori, ai nonni solitamente spetta viziare e compiacere i loro nipoti. Scopri senza indugio i 10 motivi per cui avere i nonni nella tua vita è la cosa migliore che ti possa capitare:

1. Non possono dire di no ai loro nipoti

Come precedentemente scritto, spetta ai genitori stabilire regole per educare e crescere correttamente i bambini. Non è raro che quando un bambino ottiene un rifiuto dai suoi genitori, si precipita dai nonni che non esiteranno a soddisfare il desiderio del loro nipotino, non importa l’età.

2. Sanno come godersi la vita

Generalmente in pensione o quasi, i nonni sono persone che vivono da molto tempo. Hanno un’età nella quale hanno imparato ad essere consapevoli del fatto che è fondamentale sapere come godersi la vita e le persone che ci circondano.

3. Danno sempre buoni consigli

I tuoi nonni sono persone che hanno vissuto molte cose e situazioni, hanno molta esperienza in molti settori. Sono quindi ottimi consulenti, sia per i tuoi problemi emotivi che per quelli professionali. E poi vogliono sempre il meglio per te.

4. Hai il loro supporto incondizionato

Qualunque cosa tu faccia, sia che inizi un nuovo sport, che impari a disegnare o anche a intraprendere un nuovo progetto professionale, i tuoi nonni non esiteranno a incoraggiarti e a volte anche ad aiutarti nella tua carriera o ad intraprendere nuovi affari.

5. Sei il loro orgoglio

I nonni sono il tipo di persona che conserva di te l’immagine di quando eri un bambino, per decenni. Non esitano a mostrarti a chiunque chieda di te, sono orgogliosi di te qualunque cosa tu faccia e amano mostrarlo.

6. Sono sempre lì per aiutarti

Se hai bisogno di aiuto, i tuoi nonni saranno sempre pronti a rinunciare a tutto per aiutarti. I tuoi nonni prenderebbero la luna per te se ti rendesse felice.

7. Sono pazienti e indulgenti

Non è raro vedere i bambini essere iperattivi o capricciosi, i loro genitori a volte arrivano a perdere la pazienza. I nonni, non si sa bene perchè, sono armati di incrollabile pazienza, pochissimi reagiscono bruscamente, sanno come reagire a un bambino mantenendo una calma imperturbabile.

8. Il cibo

I nostri nonni e più in generale le nostre nonne sono cuochi eccellenti. Non è raro tornare a casa e avvertire odori squisiti quando sono nei paragi. Non esiteranno a preparare il tuo piatto preferito per ciascuna delle tue visite.

9. Hanno molto da dire

Hanno trascorso del tempo sulla Terra i nostri nonni, hanno fattotante cose e vissuto tante esperienze, quindi è sempre interessante sedersi e ascoltare ciò che hanno da dire, interessarsi alle loro storie, sapere come si sono incontrati e conoscere tutte le storie sui tuoi genitori da bambini.

10. Ti adorano e basta

Ci sono pochissime verità assolute nella vita, ma questa può facilmente farne parte. I tuoi nonni provano per te un amore incondizionato e puro e non esitano a mostrartelo. Non dimenticare di amarli altrettanto, perché niente di più al mondo li renderebbe più felici di un semplice gesto d’amore da parte dei loro nipoti.

Ti potrebbe interessare anche >>>

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI