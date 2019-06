Secondo recenti studi, la nonna materna sarebbe più importante di quella paterna sia a livello genetico che psicologico.

I nonni rappresentano delle figure molto importanti nella vita dei bambini, soprattutto oggi che in qualche modo sembrano abbiano assunto il ruolo di veri e propri genitori in sostituzione dei loro figli impegnati costantemente con il lavoro. Ma non tutti i nonni sono uguali al cuore dei nipotini, la nonna materna infatti sarebbe di gran lunga più importante di quella paterna e questo non solo per circostanze ma anche a livello genetico e psicologico come rivela la scienza.

Da generazioni infatti, è la nonna materna a crescere i nipoti, questo perché viene naturale ad una madre, affidare i propri bambini a chi l’ha cresciuta confidando completamente nei metodi e nelle maniere a lei perfettamente conosciuti, ma oggi la scienza dice che la scelta non sarebbe soltanto frutto di affidamento naturale ma anche di motivi genetici.

La nonna materna più importante di quella paterna sia a livello psicologico che genetico

La nonna materna riveste rispetto a quella paterna un ruolo molto importante nella vita dei nipoti, in primo luogo poiché è la stessa mamma ad affidarglieli poiché essa stessa tende ad educarli con i metodi appresi dalla madre, ma esistono però profondi motivi genetici e psicologici che spingerebbero le madri a questa scelta.

Numerosi studi scientifici infatti hanno ampiamente dimostrato che la nonna materna a livello psicologico viene definita e vissuta dai nipoti come una seconda madre, mentre questo non succede per quella paterna. Esiste però una componente genetica a rendere la nonna materna più importante perché quando essa era incinta della madre, già vi erano nel feto gli ovociti formati e tra essi quelli che avrebbero dato vita ai futuri nipoti.

(Fonte: eticamente.net)

