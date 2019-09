Astrologia: ecco le 3 nonne più adorabili dello zodiaco

Gli astri ci rivelano i tre segni zodiacali delle nonne più adorabili e devote ai nipoti di tutto lo zodiaco

Felici quelli che hanno la possibilità di trascorrere del tempo con le nonne, perché non c’è niente di meglio che riunire tutta la famiglia attorno a un tavolo ben fornito della nonna. Danno calore e affetto per la loro semplice presenza, e sono le nostre seconde madri, gentili, pazienti e sempre pronte a dare amore incondizionato e lezioni di vita molto importanti. Tuttavia, alcune si distinguono dalle altre. In effetti, ci sono quelle che sono totalmente devote ai loro nipoti e quelle che preferiscono vivere separate da questo ruolo, essendo indipendenti.

Se vuoi essere informato su tutte le novità su Astrologia & Segni Zodiacali CLICCA QUI

Le nonne più materne dello zodiaco

Chi di noi non ricorda i detti e i trucchi delle nonne? Le nonne sono speciali. Fanno sacrifici e non esitano a coccolare e sostenere i loro nipoti, si impegnano a proteggerli, guidarli e consigliarli sempre.

La nonna dell’Acquario: una nonna perfetta

Sappi che sei particolarmente fortunato ad avere una nonna Aquario! È la nonna perfetta e non ti annoierai mai con lei. È gentile, attenta e sempre preoccupata per il benessere delle persone che ama. Quando i suoi nipoti sono giovani, racconta loro storie emozionanti e divertenti. E’ sempre disposta a spostarsi per accompagnarli a fare piccole attività come il teatro o il canto, perché è molto importante per lei che la sua famiglia sviluppi capacità intellettuali e culturali. Insegna loro i valori, ma anche la sua passione per la conoscenza.

Il consiglio delle nonne dell’Acquario non ha prezzo. Trovano sempre le parole giuste, dopo averle confidato i nostri problemi e preoccupazioni. Come vere amiche e confidenti, sono le migliori seconde madri che puoi avere.

Perdoneranno le tue sciocchezze, mentre ti insegnano le lezioni per evitare di fare errori perché sono simpatiche e uniche, in grado di adattare il loro discorso ai bambini di tutte le età.

La nonna Gemelli: una nonna

È sicuramente la nonna zodiacale meno noiosa, è versatile e divertente. Non ci sarà mai monotonia sotto il suo tetto. È anche molto giocosa, sempre pronta per nuove e varie avventure perché non esitano a seguire il loro istinto e i loro desideri. Ai suoi nipoti non farà mai sentire la differenza di età: sempre di buon umore, ed epicurea, può divertirsi per lunghe ore e rendere le loro giornate vere e proprie ricreazioni.

Tuttavia, nonostante il considerevole periodo di intrattenimento, insegna loro importanti valori della vita, per andare sempre avanti e realizzare i propri sogni. Mette l’ambizione al centro del suo insegnamento in modo che la sua famiglia possa investire anche nel campo della sfera professionale pur non dedicandosi completamente ad essa ma apprezzando le gioie della vita, divertendosi.

La nonna Cancro: una dolce nonna

Piacevole e predisposta a compiacere, la nonna Cancro è tenera e trascorre il suo tempo a coccolare i suoi piccoli bambini che si sentono sempre rassicurati dalla sua presenza. I nipoti sono i veri tesori dal Cancro nativo, che lo spinge ad essere “una nonna dolcissima”.

I suoi nipoti concordano sempre sul fatto che porta loro molto conforto e che condividono meravigliosi ricordi con lei. In vacanza, nei fine settimana o anche durante le attività della vita quotidiana, il suo comportamento dà loro una gioia incommensurabile che rimane ancorata in loro e rafforza i legami che li uniscono.

Questo è l’obiettivo della nonna Cancro: vedere insieme la sua famiglia, i suoi figli e i suoi nipoti. Nella sua infinita benevolenza, non esiterà a impegnarsi nell’organizzazione di eventi regolari e pasti per radunare tutti, non appena se ne presenterà l’occasione.

Questa nonna ti ama incondizionatamente e ti insegna ad amarti.

Sappi che le nonne sono tutte fantastiche, ed è importante rendersene conto perché la vita è molto breve. Divertiti con loro perché sono un vero dono del cielo.

Ti potrebbe interessare anche >>>

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI