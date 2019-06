Matrimonio Lorella Boccia e Niccolò Presta: la ballerina stupisce tutti con un abito da sposa meraviglioso, tutte le foto.

Il giorno tanto atteso è finalmente arrivato. Lorella Boccia e Niccolò Presta si sono sposati oggi, sabato 1° giugno, in un’atmosfera magica, circondati dall’affetto di parenti e amici. Emozionata e bellissima, la ballerina di Amici ha incantato tutti con un abito da sposa sexy, sensuale e romantico che ha messo in risalto il fisico in perfetta forma.

Lorella Boccia e Niccolò Presta si sono sposati: lei incanta tutti con un meraviglioso abito nuziale

Lorella Boccia e Niccolò Presta si sono sposati nella Chiesa Gran Madre di Dio di Roma. Top secret, invece, a ocation de ricevimento. Doppio abito per a sposa che ha scelto due romantiche creazioni Blumarine. Lo sposo, invece, ha sceto un vestito del brand TripleRRR di Robert Cavalli, figlio di Roberto. Di Damiani, infine, le fedi di Lorella Boccia e Niccolò Presta, che hanno scelto il modello Noi2.

Prima di pronunciare il fatidico sì, gli sposi hanno scritto delle bellissime dichiarazioni d’amore sui social. Ecco la dedica dello sposo:

“Quando saremo due saremo veglia e sonno

affonderemo nella stessa polpa

come il dente di latte e il suo secondo,

saremo due come sono le acque, le dolci e le salate,

come i cieli, del giorno e della notte,

due come sono i piedi, gli occhi, i reni,

come i tempi del battito

i colpi del respiro.

Quando saremo due non avremo metà

saremo un due che non si può dividere con niente.

Quando saremo due, nessuno sarà uno,

uno sarà l’uguale di nessuno

e l’unità consisterà nel due.

Quando saremo due

cambierà nome pure l’universo

diventerà diverso. (Erri De Luca)”.

Lorella Boccia, invece, il giorno prima delle nozze, ha scritto:

“Domani alle 16:30 percorrerò quella lunga navata che mi condurrà e unirà per sempre a te, amore mio. ❤️ L’emozione sale, il cuore esplode di gioia e felicità, le mani tremano, la vista si offusca. Voglio essere perfetta per te, di quella perfezione che piace a noi, voglio sorriderti e giurarti il mio amore. Muoio dalla voglia farlo. Manca poco, pochissimo. Ci vediamo domani vita mia. Sarò quella in bianco”.

