Lorella Boccia, in luna di miele con il marito, pubblica una foto in bikini che scatena le critiche dei followers: “che volgarità”. Lei replica: “una donna non è mai volgare”.

Lorella Boccia che lo scorso 1° giugno ha sposato Niccolò Presta, figio di Lucio Presta, si sta godendo la meritata luna di miele. La ballerina e conduttrice dl daytime di Amici, pur essendo lontana dall’Italia, sta continuando a condividere su Instagram foto e video dei momenti felici che sta trascorrendo. L’ultima foto in cui si mostra in bikini, però, ha scatenato i commenti negativi dei followers. “Che volgarità”, “ma uno slip più coprente?”, “si vede tutto”, sono solo acuni dei tanti messaggi ricevuti a cui Lorella ha deciso di replicare.

Lorella Boccia replica agli haters: “io volgare? Una donna non è mai volgare”

A scatenare i commenti negativi dei followers di Lorella Boccia è la foto che vedete qui sopra in cui la ballerina indossa un bikini con uno slip che, a detta di molti, sarebbe troppo piccolo. “Ovviamente hai un fisico da invidia ma questo costume è a dir poco osceno”, “Tu bellissima.. il costume volgarissimo”, “Io mi sento in imbarazzo per te…sei bellissima anche senza esagerare così..“, scrivono gli utenti. Messaggi che sono arrivati a Lorella che, attraverso una serie di Instagram Stories, ha replicato.

“E’ strano dover fare questo video, ma voglio essere precisa” – comincia così lo sfogo di Lorella Boccia che poi entra subito nel merito della questione – “Essere volgari, come alcuni di voi hanno detto, è un’altra cosa. Una donna nuda non è mai volgare, una donna con vestiti appariscenti non è mai volgare, una donna non è mai volgare. Sono i comportamenti che rendono le persone volgari e questo può dirlo solo chi ci conosce veramente”.

La ballerina, poi, non nasconde di essere delusa dall’atteggiamento delle donne che non perdono occasione per puntare il dito e attaccare le altre donne: “a me dispiace e delude che tante ragazze, donne, nel 2019, aggrediscano altre donne. Siamo tutti liberi, possiamo fare quello che ci piace fare finchè non miniamo la libertà di qualcun altro. Ovviamente mi riferisco al mio ultimo post. Io so che i social sono condivisione, però, c’è modo e modo di condividere il proprio pensiero. Questo è il mio caso e vi dico la verità: non mi tange tutto questo. Però ci sono persone che potrebbero reagire in modo diverso. Non sono l’unica ad essere attaccata perchè leggo e vedo commenti anche a personaggi famosi come Chiara Ferragni, Belen Rodriguez e tantissimi altri”.

Lorella, poi, conclude così il suo sfogo: “quello che dico è che facciamo tante manifestazioni per la libertà d’espressione e poi ci esprimiamo in questo modo. Vi chiedo di essere meno cattivi e di concentrarci su altro. Detto questo, io vado a godermi gli ultimi giorni della mia luna di miele”.

Visualizza questo post su Instagram A A Abbronzatissima 😂 Un post condiviso da Lorella Boccia (@boccialorella) in data: 10 Lug 2019 alle ore 10:02 PDT