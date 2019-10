Emma Marrone torna a parlare della malattia e in un’intervista per Vanity Fair rivela: “Ecco cosa ho fatto dopo l’intervento”

In questi giorni si è parlato molto di Emma Marrone e della terribile malattia che l’aveva colpita. Ma adesso la cantante sta bene e piano piano sta recuperando tutte le forze. Qualche settimana fa, dopo giorni di silenzio, aveva svelato a tutti i suoi fan di essere finalmente sulla via della guarigione: “Ho finalmente tolto questo braccialetto ma lo conserverò per sempre, è stata dura…ma è andata! Mando un bacio a tutte le persone che hanno avuto un pensiero per me e ringrazio per tutto l’amore che ho ricevuto e che mi ha dato la spinta a combattere con più forza e coraggio del solito. La serenità sta pian piano prendendo il posto della paura… Piango di gioia finalmente!”.

Ed oggi è tornata a parlare di quel terribile male che l’aveva colpita, rilasciando un’intervista per Vanity Fair: “Non so cosa farei. Sarei bugiarda, non lo so, non sono madre. Non so cosa si prova dentro, cosa ti si muove dentro. Io parlo per me. Per la prima volta ho visto mia madre piccola.Anche nel dolore, non ho fatto vedere nulla. Non ho fatto vedere nemmeno a mia madre quanto dolore provavo veramente. Dopo l’intervento, mi sono tirata giù dal letto subito, perché per me era più importante far vedere a loro che io c’ero, che stavo bene e che tutto andava bene.”

Emma Marrone: esce il suo nuovo album

Emma Marrone ha anche annunciato l’uscita del suo nuovo album, “Fortuna”. Sarà disponibile su tutte le piattaforme streaming e in tutti i negozi di musica a partire dal 25 ottobre 2019.

Inoltre la cantante si regalerà una presentazione live nel giorno del suo compleanno. Infatti il prossimo 25 maggio canterà all’Arena di Verona per una data unica e speciale, e festeggerà insieme ai fans i suoi primi 10 anni di carriera musicale.

A tal proposito gli organizzatori hanno informato: “Tutti i posti dell’intero anfiteatro saranno numerati. Le prevendite per la data all’Arena di Verona saranno attive dalle ore 16.00 di oggi, mercoledì 16 ottobre, sul sito di TicketOne e dalle ore 11.00 di mercoledì 23 ottobre nei punti vendita e prevendita abituali”.

