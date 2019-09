Emma Marrone sta male: la cantante ha annunciato la pausa per un problema di salute, il Tg 1 e il dottore svelano la malattia.

Emma Marrone sta male, ma che tipo di problema di salute ha? A svelare quella che potrebbe essere la malattia che ha colpito la cantante salentina è il Tg 1 che ha intervistato Francesco Cognetti, direttore del reparto di oncologia dell’istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma.

Emma Marrone malattia, il dottore: “affetta da una neoplasia fortunatamente sensibile ai farmaci”

Ai microfoni del Tg 1, Francesco Cognetti, direttore del reparto di oncologia dell’istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma, ha parlato del problema di salute di Emma Marrone contro cui si sono scatenati gli haters.

“Sappiamo dalle notizie che sono state diffuse che è affetta da una neoplasia che fortunatamente è abbastanza sensibile ai trattamenti medici, in cui anche la chirurgia può giocare un ruolo fondamentale”, ha detto il medico.



Nel post con cui ha annunciato ai fan di doversi fermare per affrontare un problema di salute, in realtà, Emma non ha svelato la malattia che l’ha colpita. Su Instagram, infatti, Emma ha scritto:

“Succede.

Succede e basta.

Questo non era proprio il momento giusto, ma in certi casi nessun momento lo sarebbe stato.

Da lunedì mi devo fermare per affrontare un problema di salute.

Ve lo dico personalmente per rassicurarvi e per non creare allarmismi inutili. Vi prometto che tornerò più forte di prima!

Ci sono troppe cose belle da vivere insieme.

Adesso chiudo i conti una volta per tutte con questa storia e poi torno da voi.

Grazie e state sereni davvero…

Andrà tutto bene!”.

