Manila Gorio ha dichiarato di essere stata, per qualche tempo, l’amante di Rocco Pietrantonio quando quest’ultimo aveva una storia con Lory Del Santo.

Lory Del Santo è ritornata essere una delle protagoniste di Pomeriggio 5. Durante la diretta di oggi, Manila Gorio ha rivelato di essere stata con Rocco Pietrantonio quando quest’ultimo era impegnato con la regista di The Lady.

Rocco ha negato tutto, affermando che Manila voleva organizzare un finto scoop con lui soltanto per acquisire una maggiore visibilità mediatica e niente di più. Tale tesi gli sarebbe stata confermata anche da un paparazzo che durante un evento li aveva immortali insieme. E, per di più, la stessa versione è stata sostenuta da uno degli opinionisti di Barbara d’Urso.

Lory Del Santo tradita da Rocco? Parla Manila Gorio

Manila Gorio ha creato non poco scompiglio durante la diretta di oggi di Pomeriggio 5, affermando che l’ex fidanzato di Lory Del Santo le ha donato notti bollenti e che lei potrebbe raccontare molti retroscena che Rocco Pietrantonio le avrebbe confidato sulla sua ex fidanzata.

La regista di The Lady però non crede a una sola parola di quanto affermato da Manila Gorio a Pomeriggio 5, visto che ogni singolo uomo in studio avrebbe avuto una relazione con lei.

Questa non è di certo la prima volta che si parla di tradimenti nel talk dedicato alla cronaca rosa di Pomeriggio 5, già in passato si era discusso del tradimento di Francesca De André mentre ora si sarebbe passati a quello subito dalla showgirl.

Come se non bastasse, tra l’altro, a smontare la tesi di Manila non ci sarebbe soltanto un altro opinionista di Barbara d’Urso, ma anche un paparazzo che ha dichiarato di essere stato chiamato anni fa dalla Gorio per realizzare un finto scoop che le permettesse di avere un minimo di visibilità.

Manila non ci sta e ha ribadito che, qualora Barbara d’Urso volesse invitarla in studio e non solo attraverso un collegamento, lei sarà disposta a raccontare tutta la verità su Lory Del Santo a Pomeriggio 5. Quella che le avrebbe svelato Rocco durante le loro notti di passione, notti a cui nessuno sembra credere.

Dopo aver parlato di Lory, Barbara non poteva non dedicare un piccolo spazio anche a Taylor Mega, che è stata diffidata dalla Venturini.

