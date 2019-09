Lory Del Santo a “Mattino 5”: “Eric mi tradì con la Campbell”, poi la sorpresa in studio di Federica Panicucci – VIDEO

Lory Del Santo, stamattina ospite nel programma di canale 5 “Mattino 5”, ha rivelato alcuni dettagli della sua ex storia d’amore con Eric Clepton. La showgirl ha dichiarato: “Eric mi tradì con la Campbell”

Ma in studio la conduttrice, Federica Panicucci, ha in serbo una sorpresa per Lory Del Santo. Scopri cosa nel video in alto

