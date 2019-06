Lory Del Santo senza freni si scaglia contro la nuova coppia nata al Grande Fratello 16, Francesca e Gennaro

Una delle coppie più chiacchierate e discusse, nate all’interno della Casa del Grande Fratello, e senza dubbio quella formata da Francesca De Andrè e Gennaro Lillio, ex di Lory Del Santo. Ed è stata proprio quest’ultima ad esprimere la propria opinione rilasciando una lunga intervista per il settimanale Novella 2000.

La showgirl non ha espresso parole dolci e di supporto infatti ha definito il suo ex uno stratega e un calcolatore che ha sfruttato a proprio vantaggio la situazione all’interno della Casa del Grande Fratello.

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda gossip, programmi tv e reality e i suoi concorrenti CLICCA QUI!

Lory Del Santo: senza freni contro Gennaro e Francesca

Lory Del Santo durante l’intervista rilasciata al settimanale Novella 2000 ha espresso la sua opinione sull’ex Gennaro Lillio affermando: “Penso che Genni sia stato molto abile a diventare protagonista. Gennaro è riuscito a passare tra vari flirt, cercando la ragazza che più attirava l’attenzione. Prima sembrava fosse attratto dalla modella Mila Suarez, poi si è spostato su Francesca De André, perché ha un temperamento più forte. Lillio ha carattere ed è determinato a lasciare il segno!”

Sulla De Andrè ha invece affermato: “Francesca è una persona dai mille contrasti e sinceramente non so se sia la donna giusta per Genni. Mi sembra una donna molto presa da se stessa, tutto deve ruotare intorno a lei. Gennaro l’ha gratificata, suscitando il suo interesse, ma non so se dopo il GF potrà durare. Staremo a vedere.”

Poi ha proseguito affermando che spesso le relazioni nate all’interno dei reality show sono frutto di tattiche nate per andare avanti nel gioco e non essere eliminati dal televoto. La De André e Lillio appaiono molto uniti, tuttavia la showgirl non è molto convinta della loro storia ed anche ipotizzato un futuro televisivo per loro: “Una buona alternativa sarebbe quella di andare a Temptation Island, altro reality di Canale 5. Sono del parere che lavorare insieme coalizzi. Chissà…!”.

Leggi anche >>> Elettra Lamborghini prossima al matrimonio con Afrojack – Video

Leggi anche >>> Francesco Monte rompe il silenzio su Maria Jose: “una caz*ata”

Leggi anche >>> Morgan attacca Asia Argento: “Maestra di tossicodipendenza”

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI