Morgan è pieno di debiti con il fisco, rischia di essere sfrattato e la sua ex compagna più famosa, Asia Argento, invece di pensare ad aiutarlo lo attacca. Ma lui risponde così

Morgan e Asia Argento, la coppia che tanto aveva fatto sognare, non si amano più da anni ma almeno fino a qualche tempo fa erano ancora complici.

Oggi non più e l’ultimo capitolo della loro storia è fatto di accuse reciproche e attacchi durissimi. L’attrice romana solo qualche giorno fa ha scritto apertamente che deve smetterla di drogarsi. E lui le ha risposto ospite a Live – Non è la d’Urso ribaltando alla grande le accuse.

Morgan respinge le accuse e attacca Asia Argento che lo ha scaricato un’altra volta

Morgan in questo periodo non sta affrontando una situazione facile nella sua vita privata. Rischia seriamente di essere sfrattato da casa, l’unica che ha e dove vive da sempre, per alcuni debiti con lo stato e ha raccontato la sua storia ancora una volta da Barbara d’Urso, annunciando di voler combattere fino all’ultimo per non andarsene.

Il cantante e giudice di diversi talent, a cominciare da X Factor e dall’ultimo The Voice of Italy, avrebbe anche voluto ricevere maggiore sostegno dalle sue donne, a cominciare da Asia Argento che è stata un amore vero e tormentato.

Invece nelle ultime ore Asia ancora una volta lo attaccato con un post al veleno dicendogli che forse sulla panchina dove sarà costretto a vivere per i suoi debiti con le tasse potrà riflettere e tornare a scrivere un disco dopo 12 anni, drogandosi anche meno.

Lui non se lo aspettava, per tutta l’intervista con la D’urso ha detto di non voler parlare della sua ex ma alla fine l’ha attaccata: “Lei è una grande insegnante di tossicodipendenza”, ha detto. Poi forse si è reso conto della frecciata e ha cercato di correggersi, dicendo che parlava di una sua canzone, ma ormai tutti avevano sentito.

L’intervista però è anche servita a chiarire la sua situazione: Morgan ha mostrato la sua casa, piena di strumenti musicali, cimeli, dischi anche rari e ha accusato lo Stato che invece di venirgli incontro lo vuole uccidere. Quello è anche il suo ufficio, dove crea, non possono mandarlo via.

Ma il cantante ha anche smentito di aver contratto debiti per sua volontà. In realtà è stata colpa del suo commercialista che l’ha fregato non versando le tasse in maniera corretta e così dal 2015 si ritrova a dover pagare gli arretrati. Più lavora e più soldi ha per onorare il debito ma lo stato non gli concede tregua. La sua casa però non la vuole mollare e farà di tutto per rimanere.

In attesa di capire che fine farà la casa di Morgan, voi da che parte state?

