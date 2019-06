Elettra Lamborghini pensa al futuro ed ha rivelato che sta pensando di compiere il grade passo insieme ad Afrojack. Tutto in un video

Elettra Lamborghini, dopo il grande successo ottenuto grazie alla sua partecipazione in veste di giudice per The Voice, ora pensa al futuro. La giovane 25enne sarebbe pronta a compiere il grande passo, convolare a nozze insieme al suo fidanzato Afrojack.

Durante un’intervista rilasciata per il settimanale Chi di Alfonso Signorini ha ammesso: “Ne stiamo parlando. Lui è meraviglioso, è come dovrebbero essere tutti gli uomini, premuroso e privo di malizie. Non pensavo che l’amore potesse arrivare così, da un giorno all’altro. Volevamo fare musica insieme, invece ci siamo innamorati. E non abbiamo più fatto musica, ma abbiamo fatto altro”.

