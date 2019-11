Barbara d’Urso, durante Live Non è la d’Urso, ha perso la pazienza con Paolo Brosio che ha non ha apprezzato alcuni momenti della scorsa puntata.

Barbara d’Urso, durante il corso del suo programma in prima serata, ha avuto modo di ospitare Heather Parisi.

All’uno contro tutti però, nelle famose cinque sfere, c’era anche Paolo Brosio che invece di concentrarsi sulla famosa showgirl americana, ha ricordato a Live Non è la d’Urso un episodio della scorsa settimana, facendo perdere la pazienza alla padrona di casa.

Barbara d’Urso perde la calma con Paolo Brosio a Live

Barbara d’Urso, prima di accogliere la rivelazione choc di Heather Parisi, ha rimproverato Paolo Brosio a Live Non è la d’Urso. Il motivo?

Il suo ospite, invece di concentrarsi nel fare domande alla showgirl americana, ha preferito replicare su quanto accaduto durante la scorsa settimana in puntata.

Paolo Brosio ci ha tenuto a specificare che lui non voleva in alcun modo sminuire il racconto di Serena Grandi, né tanto meno difendere quella parte dell’istituzione religiosa che abusa dei minori.

Barbara d’Urso ha rimproverato Paolo Brosio, facendogli notare che tutto questo nulla a che fare con Heather Parisi e le cinque sfere, ma Brosio ha affermato che se lei non lo lascia parlare, lui sarebbe tornato a casa.

“Vattene a casa allora!” ha affermato la d’Urso, che di certo non ama questo tipo di “ricatti”. Nessun ospite deve sentirsi “obbligato” a restare in puntata se non lo desidera, né tanto meno dire alla conduttrice di cosa parlare, visto che c’è una precisa scaletta da seguire a Live Non è la d’Urso, a cui gli autori e la conduttrice stessa hanno duramente lavorato.

Barbara sicuramente starà rimpiangendo il bacio a Gabriel Garko della settimana scorsa, visto che in questa diretta è costretta a dover placare l’ira del suo ospite Paolo Brosio.

