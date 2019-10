Barbara d’Urso è spesso bersaglio di numerose critiche. Maurizio Costanzo l’ha difesa, ma ha svelato cosa non apprezza dei suoi programmi.

Barbara d’Urso è una delle conduttrici più famose, e brave, del piccolo schermo degli italiani. Questo, in maniera inevitabile, la rende bersaglio di numerose critiche da parte dei suoi colleghi e del popolo del web.

Maurizio Costanzo, ancora una volta, è corso in difesa della bella conduttrice napoletana e sulle pagine del settimanale Nuovo non solo ha speso belle parole per la conduttrice, ma ha anche rivelato cosa non apprezza del suo Live Non è la d’Urso.

Barbara d’Urso: Maurizio Costanzo corre in sua difesa

Maurizio Costanzo ha deciso di prendere le difese, ancora una volta, di Barbara d’Urso. Non molto tempo fa, infatti, alcuni suoi colleghi avevano bocciato Live Non è la d’Urso, ma il marito di Maria De Filippi non ci sta. Ci ha tenuto a chiarire che la conduttrice è una donna molto carismatica e che sa fare bene il suo lavoro. Visto che numerosi personaggi lanciati, o ospiti, da lei finiscono per far parte di altri programmi.

Basti pensare che le scorse edizioni del Grande Fratello Vip erano piene zeppe dei suoi opinionisti. Maurizio Costanzo ha difeso Barbara d’Urso, ma non ha mancato di riferire cosa proprio non gli piace dei suoi programmi. Il marito di Maria De Filippi non apprezza la durata di Live Non è la d’Urso, in quanto la trasmissione va in onda fino all’una e trenta del mattino.

Decisamente troppo. Maurizio Costanzo consiglia alla bella presentatrice, ma in particolar modo alla rete che impone determinati orari, di anticipare l’ora della prima serata e di riportarla alle origini. Infatti, negli anni 90, il prime time era previsto per le 20 e 30, mentre attualmente i programmi iniziano a partire oltre le 21:30, un’ora dopo.

Effettivamente più volte Barbara d’Urso ha fatto notare che la durata del programma è un po’ eccessiva, visto che subito dopo la diretta è in riunione con gli autori della trasmissione, tornando alle prime ore del mattino. Sicuramente Barbara apprezzerà i commenti fatti da Costanzo, che l’ha elogiata per le sue qualità professionali. Farà lo stesso anche il conduttore del GF Vip, visto che Signorini e la d’Urso hanno fatto pace?

